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Сборная Украины U-17 разгромно проиграла Англии

Юношеские сборные Украины
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Последний матч испанского сбора у подопечных Петракова вышел неудачным

Сборная Украины U-17 разгромно проиграла Англии
Новина українською

Юношеская сборная Украины U-17 сыграла свой заключительный спарринг на сборе в Испании. В соперниках команды Александра Петракова снова была команда Англии.

Сборная Украины имела свои моменты, однако реализация англичан была на высоте – два гола влетели в ворота украинцев после контратак в первом тайме, и еще два гола англичане добавили во втором.

Добавим, что в рамках испанского сбора наша команда до этого в спаррингах сыграла вничью с той же Англией (0:0) и победила Бельгию (1:0).

Украина (U-17) - Англия (U-17) 0:4

Голы: (27), (30), (67), (83).

Украина: Исенко, Савчук, Козык, Роман, Капинус (Кононов, 46), Лебедев (Микитишин, 46), Очеретько (Хромей, 55), Булеза (Танчак, 88), Шубин, Хлань (Денис. Шостак, 46), Дмитрий Шостак (Довгань, 88).

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В статье: Александр Петраков Украина U-17
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