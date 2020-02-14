Петраков: Думаю, и англичане и бельгийцы были довольны силой сборной Украины

Главный тренер юношеской сборной Украины (U-17) Александр Петраков подвел итог испанского сбора для своей команды, на котором украинцы дважды сыграли с Англией (0:0 и 0:4) и однажды с Бельгией (1:0).

- Александр Васильевич, каковы ваши впечатления от испанского сбора?

- Очень хотелось бы еще раз туда вернуться (улыбается). Всё прошло на высоком уровне. Это касается соперников, условий для работы и погоды. Я в восхищении.

- Сыграть с такими соперниками - большой опыт?

- Думаю, и англичане с бельгийцами были довольны силой сборной Украины. Приятно, что нас уважают такие оппоненты и приглашают играть спарринги. Единственная моя ошибка заключается в том, что я согласился сыграть третий матч. Не хватило кадровых ресурсов, поскольку из-за разного рода проблемы ко второму поединку с англичанами готовилось всего 17 футболистов. У ребят просто не хватило сил сыграть в феврале три поединка за пять дней на одном уровне. Голы мы привозили сами себе.

- Но в первых двух матчах ваши подопечные справились с заданием?

- Считаю, команда выглядела неплохо. Да, было много ошибок, но все футболисты старались выполнять установку, действовали дисциплинированно. Я этими поединками остался доволен.

- Многие из этих футболистов получат вызов на следующий сбор, приуроченный к элит-раунда Евро?

- Я сейчас не буду об этом говорить. Футбол - травматичный вид спорта, поэтому давайте подождем. Очень хотелось бы, чтобы все кандидаты в сборную подошли к этому турниру здоровыми.

- Проблемы с выбором нападающих остаются?

- К сожалению да. По сути, только Дмитрий Шостак сейчас был центрфорвардом. Он сыграл три матча, и в конце сбора было видно, что сил ему не хватает, а заменить его было некем.

- А как насчет нападающего мадридского "Атлетико" Назария Довганя?

- Возможно, он подрастет, окрепнет и придаст, мы будем следить за ним, но пока этот игрок не подходит для этой сборной Украины.

- Следующий сбор стартует по заранее утвержденному плану?

- Да. 17 марта мы собираемся и сразу вылетаем в Турцию. А 21-го числа сыграем закрытую контрольную игру с хозяевами финальной части чемпионата Европы - сборной Эстонии.