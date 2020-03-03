Мудрик получил от УЕФА трехматчевую дисквалификацию

19-летний полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик дисквалифицирован УЕФА на три матча на уровне сборных.

Хавбек заработал удаление за агрессивное поведение в поединке квалификационного раунда чемпионата Европы (U-19) против Швеции.

Таким образом, Мудрык пропустит все матчи элит-раунда, которые пройдут в конце месяца, в рамках которого подопечные Олега Кузнецова сыграют с Данией (25 марта), Латвией (28 марта) и Англией (31 марта).

Не смогут рассчитывать на Мудрика и в молодежной сборной (U-21), за которую он успел сыграть пять матчей. Команда Руслана Ротаня сыграет в гостях с Мальтой (27 марта) и дома Северной Ирландией (31 марта, Львов).