Финальная стадия Евро-2020 (U-17) также перенесена

В связи с распространением коронавируса в Европе УЕФА перенес и финальную стадию Евро-2020 (U-17), которая должна была пройти с 21 мая по 6 июня в Эстонии.

Об этом УЕФА официально уведомил местные федерации, в том числе и УАФ.

Информация о новых сроках проведения турнира появится позже.

Напомним, что в элит-раунде отбора Евро-2020, который также был перенесен, будет выступать и сборная Украины U-17, которую возглавляет Александр Петраков.