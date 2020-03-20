Финальная стадия Евро-2020 (U-17) также перенесена
Турнир должен был пройти в Эстонии в конце мая-начале июня
В связи с распространением коронавируса в Европе УЕФА перенес и финальную стадию Евро-2020 (U-17), которая должна была пройти с 21 мая по 6 июня в Эстонии.
Об этом УЕФА официально уведомил местные федерации, в том числе и УАФ.
Информация о новых сроках проведения турнира появится позже.
Напомним, что в элит-раунде отбора Евро-2020, который также был перенесен, будет выступать и сборная Украины U-17, которую возглавляет Александр Петраков.
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Источник:УАФ
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