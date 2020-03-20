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Финальная стадия Евро-2020 (U-17) также перенесена

Юношеские сборные Украины
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Турнир должен был пройти в Эстонии в конце мая-начале июня

Финальная стадия Евро-2020 (U-17) также перенесена
Новина українською

В связи с распространением коронавируса в Европе УЕФА перенес и финальную стадию Евро-2020 (U-17), которая должна была пройти с 21 мая по 6 июня в Эстонии.

Об этом УЕФА официально уведомил местные федерации, в том числе и УАФ.

Информация о новых сроках проведения турнира появится позже.

Напомним, что в элит-раунде отбора Евро-2020, который также был перенесен, будет выступать и сборная Украины U-17, которую возглавляет Александр Петраков.

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В статье: УЕФА Украина U-17 коронавирус
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Источник:
УАФ

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