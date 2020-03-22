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Наставник сборной U-19 Кузнецов: Если бы не эпидемия, сейчас бы заканчивалась наша подготовка к Евро

Юношеские сборные Украины
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Олег Кузнецов в день своего рождения поделился мыслями

Наставник сборной U-19 Кузнецов: Если бы не эпидемия, сейчас бы заканчивалась наша подготовка к Евро
Новина українською

Сегодня, 22-го марта главный тренер сборной Украины U-19 Олег Кузнецов празднует свой 57-й день рождения. В этот день наставник юношеской украинской сборной поделился мыслями.

— Сегодняшний ваш праздник пройдет в узком семейном кругу?

— Да. Поужинаем в компании супруги и моей мамы. Больше трех не собираться. Все на карантине. Мы тоже стараемся как можно меньше выходить на улицу. Друзья поздравляют по телефону, но не более того. Нужно переждать, никуда от этого не денешься.

— Без работы скучно?

— Да. Если бы не эпидемия короновируса, сейчас бы заканчивалась подготовка сборной Украины (U-19) к элитному раунду Евро.

— Какой последней информацией владеете относительно возобновления соревнований юношеских сборных?

— Изначально звучала дата 14 апреля, но, учитывая, что отменили Евро-2020, наверное, и наши соревнования будет перенесены на более поздний срок. Ждем и верим, что пандемия в скором времени отступит и футбол снова вернется…

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В статье: Олег Кузнецов Юношеская сборная Украины (U-19)
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Источник:
zbirna.com
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