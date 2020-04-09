Сергей Нагорняк рассказал, как пережил эпидемию в Китае

Сергей Нагорняк, наставник юношеской сборной Украины U-16, вспомнил, как пережил эпидемию SARS (тяжелый острый респираторный синдром), когда был футболистом и выступал в Китае.

В 2001-2003 годах я играл в Китае за команду "Шаньдун Лунэн" из города Цзинань. В ноябре 2002-го недалеко от Пекина началась эпидемия SARS - тяжелого острого респираторного синдрома. Поэтому чемпионат прервали. Карантин продолжался где-то полтора месяца, еще некоторое время происходила подготовка к возобновлению сезона. В целом пауза в чемпионате длилась чуть меньше двух месяцев.

Когда все началось, Сергей успел самолетом отправить семью в Украину. Воздушное сообщение не перекрывали, а ограничили: первые две недели карантина самолеты почти не летали, потом все понемногу возобновилось.

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Сообщение между городами и провинциями тоже не перекрывали, однако ввели меры: допустим, въезжаешь на машине в какой-то населенный пункт, у тебя меряют температуру. По жилью в моей команде был такой принцип: китайцы жили на базе, иностранцев селили или в гостинице, или на квартирах. Я жил на квартире, однако мой дом был где-то в 100 метрах от нашей тренировочной базы. Поэтому первые две недели карантина ел именно там. Со временем нам разрешили выходить в город. В целом психологическая атмосфера была не очень хорошая, впрочем, гораздо легче, чем сегодня.

Несмотря на карантин тренировки в игроков не прерывались, при этом собирались всей командой, а не группами футболистов.

А вечера проводили так: я тесно общался еще с тремя иностранцами, мы собирались у кого-то на квартире, играли, например, в карты, а ужин заказывали в ресторане. Заказывали так: с нами постоянно был местный таксист, мы брали из ресторана меню, показывали пальцем, что нам купить, он ехал и привозил, а мы расплачивались. Стоило это копейки.

Сергей Нагоряк выделяет китайцев как очень дисциплинированный народ.