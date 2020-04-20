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Хачериди: Судья жестко убивал нашу команду. Он – позор белорусского футбола

Юношеские сборные Украины
(1 голосов)

Комментарий украинца после скандального удаления в матче с Витебском

Хачериди: Судья жестко убивал нашу команду. Он – позор белорусского футбола
Новина українською

Украинский защитник брестского "Динамо" Евгений Хачериди прокомментировал свое скандальное удаление в поединке чемпионата Беларуси с "Витебском" (0:1).

Напомним, что на 85-й минуте игры 32-летний украинец получил красную карточку, арбитр назначил в ворота "Динамо" пенальти, с которого и был забит единственный гол в матче.

"О случившемся даже нечего говорить. Кто видел матч, тот поймет, что происходило на поле. С начала второго тайма арбитр начал нашу команду жестко "убивать". Я немало поиграл, в чемпионате Украины видел всякое, даже в матчах дерби киевского "Динамо" и "Шахтера" такого беспредела не видел. Но бог судья этому рефери.

Арбитр чудил постоянно. Как можно пять раз футболиста заставлять перебрасывать аут?! В Беларуси есть квалифицированные судьи, прошлый наш матч обслуживали профессионалы. А этот… Если бы я был во главе судейского корпуса Федерации футбола Беларуси, выгнал бы его без промедлений.

Несколько матчей назад, представьте, этот судья назначил пять пенальти в одном матче! Его отстранили. Сейчас опять вернули. Все видели и понимали, что происходит. Вторую желтую карточку несправедливо предъявил нашему защитнику Кики. Он в метре от игрока шел в подкате с рукой, там убрать ее было невозможно. Этот судья – позор белорусского футбола", – заявил Хачериди.

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В статье: Евгений Хачериди Динамо (Брест) ФК Витебск
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Источник:
metaratings.by

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Комментарии (3)
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tolina-ystas (Краматорск)
20.04.2020 в 21:00
Судья то может и действительно нехороший но ты зачем то ударил не судью.
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0
0
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Инспектор ( )
20.04.2020 в 20:38
М-да, неисправим
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+1
0
F@ust (Прага)
20.04.2020 в 20:11
На кой ТЫ трогал игрока?
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+1
0


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