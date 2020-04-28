Кубок Словакии отменен. Украина U-18 с россиянами не сыграет

С 17 по 23 мая текущего года должен проходить товарищеский турнир "Кубок Словакии", на который должна была сыграть и сборная Украины U-18.

Однако вполне ожидаемо из-за пандемии коронавируса турнир в Словакии был отменен. Организаторы сообщили, что юбилейный, 30-й Кубок Словакии состоится в следующем году.

Интересно, что в своей группе на этом турнире Украина должна была сыграть с Чехией, Японией и Испанией, а во вторую группу попали словаки, а также сборные Англии, России и США. В случае выхода из группы украинцы могли бы сыграть с командами-выходцами из другой группы, в том числе и с россиянами.

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На данный момент планируется, что сборная Украины соберется в последний день лета и начнет подготовку к двум выездных товарищеских матчей против болгарских сверстников (5-го и 7 сентября). А заключительный сбор перед квалификационным раундом Евро подопечные Владимира Езерского проведут дома в период с 5 по 13 октября, сыграв два контрольных поединка.