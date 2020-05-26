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Игрок юношеских сборных Украины заключил контракт с клубом израильского Второго дивизиона

Юношеские сборные Украины
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По пути Манора Соломона?

Игрок юношеских сборных Украины заключил контракт с клубом израильского Второго дивизиона
UA-Футбол
Новина українською

Согласно сообщению израильского портала One, сегодня лидер Второго дивизиона страны "Маккаби" из Петах-Тиквы подписал контракт со своим воспитанником Даниэлем Джулани. Контракт является первым взрослым в карьере 17-летнего футболиста и рассчитан на три года. Еще до его заключения игрок тренировался со взрослой командой клуба и с возобновлением Лиги Леумит в начале июня ожидается его дебют во взрослом футболе.

Следует отметить, что вингер, хотя и родился в Израиле и имеет израильское удостоверение личности, выступает за юношеские сборные Украины - родины своей матери. Причиной этого One называет бюрократические тонкости, ныне не позволяющие ему получить израильский заграничный паспорт. В 2019-ом году Даниэль провел три матча за сборную U-16 и один - за сборную U-17, забив один мяч. Противостоял в том числе и сборной Израиля.

Напомним, что вингер донецкого "Шахтёра" Манор Соломон также является воспитанником команды из Петах-Тиквы.

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В статье: Юношеская сборная Украины (U-17)
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