Игрок юношеских сборных Украины заключил контракт с клубом израильского Второго дивизиона

Согласно сообщению израильского портала One, сегодня лидер Второго дивизиона страны "Маккаби" из Петах-Тиквы подписал контракт со своим воспитанником Даниэлем Джулани. Контракт является первым взрослым в карьере 17-летнего футболиста и рассчитан на три года. Еще до его заключения игрок тренировался со взрослой командой клуба и с возобновлением Лиги Леумит в начале июня ожидается его дебют во взрослом футболе.

Следует отметить, что вингер, хотя и родился в Израиле и имеет израильское удостоверение личности, выступает за юношеские сборные Украины - родины своей матери. Причиной этого One называет бюрократические тонкости, ныне не позволяющие ему получить израильский заграничный паспорт. В 2019-ом году Даниэль провел три матча за сборную U-16 и один - за сборную U-17, забив один мяч. Противостоял в том числе и сборной Израиля.

Напомним, что вингер донецкого "Шахтёра" Манор Соломон также является воспитанником команды из Петах-Тиквы.