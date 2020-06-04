Чемпион Европы-2009: Столько хорошего наговорили, что некоторые из нас даже перегорели

Кирилл Петров, игрок ковалевского "Колоса", а в прошлом - лучший игрок чемпионата Европы U-19 2009 года, вспомнил события после победы на том турнире.

- Трудно было возвращаться к жизни после этого триумфа?

- Тогда нужно было только начинать карьерный путь. Некоторые футболисты этот путь так и не начали.

Знаете, уже тогда, например, Женя Шахов начал играть. И после Евро многих игроков подпускали к первым команд наших грандов. Давали играть.

- Понимали, что можете попасть в национальную команду и сыграть на Евро-2012?

- Мы не понимали, что натворили. К нам было столько внимания со стороны болельщиков и прессы! Мы молодые ребята, которые не могли впитать такое количество информации. Столько хорошего говорили, что некоторые даже перегорели.

Сначала казалось, что Евро-2012 так далеко, а потом все так быстро произошло, что уже некоторые и полицейскими стали.

- Кстати, вы общаетесь с полицейским Дмитрием Кушнировым?

- Пока меня не останавливал (смеется).