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Петраков: Шевченко просил играть первым номером. Кого-то копировать и проигрывать по 0:5, позорить свою страну?

Юношеские сборные Украины
(3 голосов)

Наставник U-17 рассказал о диалоге с главным тренером национальной сборной

Петраков: Шевченко просил играть первым номером. Кого-то копировать и проигрывать по 0:5, позорить свою страну?
Новина українською

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков вспомнил разговор с наставником национальной команды Андреем Шевченко о филисофии игры молодежных команд.

"Я разговаривал с Шевченко. Он мне сказал: по возможности играйте первым номером. Говорю: я попробую, но предположим, что у меня нет таких опорных полузащитников, чтобы через них мяч держать. Бывает, у меня не хватает игроков.

Я же не могу купить бразильца, аргентинца, легионера. У меня же определенная квота возрастная. Мне взять кого-то копировать и проигрывать по 0:5, позорить свою страну? Я нашел свою схему. Сборная стала чемпионом мира. Что в этом зазорного?" – рассказал Александр Петраков в эфире программы "Профутбол".

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В статье: Андрей Шевченко Национальная сборная Украины Юношеская сборная Украины (U-17) Александр Петраков
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(3 голосов)
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Источник:
Footballhub
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Комментарии (1)
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Mike50 (M)
14.06.2020 в 23:24
красавчик!
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