Петраков: Шевченко просил играть первым номером. Кого-то копировать и проигрывать по 0:5, позорить свою страну?

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков вспомнил разговор с наставником национальной команды Андреем Шевченко о филисофии игры молодежных команд.

"Я разговаривал с Шевченко. Он мне сказал: по возможности играйте первым номером. Говорю: я попробую, но предположим, что у меня нет таких опорных полузащитников, чтобы через них мяч держать. Бывает, у меня не хватает игроков.

Я же не могу купить бразильца, аргентинца, легионера. У меня же определенная квота возрастная. Мне взять кого-то копировать и проигрывать по 0:5, позорить свою страну? Я нашел свою схему. Сборная стала чемпионом мира. Что в этом зазорного?" – рассказал Александр Петраков в эфире программы "Профутбол".