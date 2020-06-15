СМИ: Грозный в ближайшее время покинет карагандинский Шахтер

Украинский тренер Вячеслав Грозный в ближайшее время покинет карагандинский "Шахтер".

Как сообщает KazFootball, данное решение было принято из-за оптимизации бюджета клуба. О досрочном расторжении контракта будет объявлено в ближайшие дни.

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Также вместе с Грозным команду покинет его ассистент Алексей Величко.

Напомним, что Грозный возглавил "Шахтер" в конце декабря ушедшего года, подписав контракт до конца 2020 года. Под его руководством команда сыграла два матча в текущем чемпионате (одна победа и одно поражение) и занимает в турнирной таблице 8-е место.