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Мариупольский чемпион мира U-20 назвал самого сложного соперника и рассказал о своих планах

Юношеские сборные Украины
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С "Шахтером" и "Мариуполем"

Мариупольский чемпион мира U-20 назвал самого сложного соперника и рассказал о своих планах
Новина українською

Полузащитник "Мариуполя" Алексей Кащук вспомнил, как год назад со сборной Украины стал чемпионом мира U-20. Он принял участие во всех матчах "сине-желтых" в Польше.

- Алексей, что тебе больше всего запомнилось на триумфальном чемпионате мира?

- Матчи с сильными сборными. Все получили большой опыт. Было интересно и почетно представлять страну на таком форуме.

- В 7 поединках на турнире сборная получила 6 побед и однажды сыграла вничью. Перед стартом соревнований мог такое представить?

- Думаю, нет (улыбается). Хотя в коллективе мы ставили цель выиграть чемпионат мира.

- После какого матча ты поверил в реальность этой цели?

- Наверное, после поединка против нигерийцев.

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- Это была самая сложная игра?

- Нет, труднее всего было в матче против сборной Италии. Напряжение сохранялось до последней секунды, у итальянцев очень сильные футболисты.

- Где сохраняешь медаль?

- Дома. Висит на видном месте (улыбается).

- Недавно ты открыл счет своим голам в Премьер-лиге. Продолжение следует?

- Надеюсь. Главный тренер постепенно подпускает меня к основанию, дает возможность спокойно адаптироваться во взрослом футболе, в свою очередь я прилагаю к этому все усилия. Надеюсь, скоро мне в «Мариуполе» будет прибегать гораздо больше.

- А потом?

- Хотелось бы закрепиться в "Шахтере", с которым у меня полноценный контракт.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Украина U-20 Алексей Кащук
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Источник:
УАФ

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