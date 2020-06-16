Петраков признался, что на ЧМ-2019 его целью сначала было не чемпионство

Главный тренер сборной Украины U-20 предыдущего созыва Александр Петраков вспомнил триумф команды на чемпионате мира 2019

- Александр Васильевич, какие у вас эмоции через год после победы на чемпионате мира со сборной Украины U-20?

- Такую радость, как тогда была у меня, я хочу пожелать пережить всем украинским тренерам. Невероятные ощущения, когда ты становишься чемпионом мира ...Это история, которую всегда приятно вспоминать, но сейчас уже появилась новая мечта - достичь подобных вершин с новой командой.

- После какой игры на чемпионате мира вы поняли, что эта сборная может зайти далеко?

- Сначала моей мечтой было попадание в тройку призеров. Но на самом деле, наверное, я был бы рад и выходу в четвертьфинал. А что касается вопроса, то сложилось так, что мы шли к своей цели от игры к игре. И когда в полуфинале обыграли итальянцев, я сказал подопечным, что в любом случае нельзя завершить турнир в ранге вице-чемпионов, это будет провалом (улыбается). Но когда перед выходом на матч с корейцами я увидел глаза своих ребят, понял, что все будет хорошо...

- Какой поединок для вас получился самым сложным на турнире?

- Первый, с американцами. У них было семь-восемь индивидуально сильных исполнителей с уже хорошей мировой ценой. Наша команда вытащила этот матч на безумном характере. Ну и, конечно, не могу не выделить полуфинал против Италии. С таким азартом, который был у моих подопечных, и взрослым командам можно обыгрывать европейских грандов.

- Кто был лидером той сборной Украины U-20?

- Я не буду кого-то называть персонально, это будет неправильно. Эту победу ковали все, от административного штаба к нападающим.

- На родине ваш исторический успех не остался без внимания...

- Поздравили нас замечательно! Признаюсь, сразу после финального матча, прямо на поле стадиона в Лодзи, Андрей Павелко пообещал команде солидные премиальные за победу. А в итоге получилось, что президент ассоциации еще и перевыполнил план (улыбается). Мы искренне благодарны руководству УАФ и за призовые, и за тот теплый гала-вечер, организованный коллектива. Такие мгновения остаются в памяти навсегда ...

- Следите за своими бывшими подопечными?

- Судьба нас уже разбросала, остались только приятные воспоминания, но я слежу за всеми игроками, иногда мы общаемся, ведь для меня они как дети.