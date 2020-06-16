Есть три плана. Сборная Украины U-17 ждет решения 17 июня

Александр Петраков, наставник юношеской сборной Украины U-17, рассказал о состоянии дел в своей команде и ожиданиях по поводу выхода из карантина.

Впрочем, наш сентябрьский и октябрьский сборы еще никто не отменял. А в ноябре по плану должна начаться новая по формату квалификация Евро. Нам интересно будет сыграть в элитном классе, с лучшими сборными континента.

Но сейчас главное - здоровье. А после возобновления соревнований желаю украинским командам успеха, и чтобы главная команда страны порадовала нас своими результатами на Евро в 2021 году.