Булеца о победе на ЧМ-2019: Это был большой шанс войти в историю, шанс заявить об Украине на весь мир

Полузащитник "Днепра-1" Сергей Булеца вспомнил триумф годичной давности, когда сборная Украины U-20 стала чемпионом мира.

- Сергей, год назад Украина в финале юношеского чемпионата мира в Польше обыграла Южную Корею. Помнишь, как начинался тот день?

- Мы были очень сосредоточены на предстоящем матче. Дойдя до финала, нельзя было расслабляться. Поэтому мы еще тщательнее анализировали свои ошибки, детально изучали соперника.

- Установка на игру была в отеле или на стадионе?

- На стадионе.

- Какие слова перед финалом нашел для команды Александр Петраков?

- Суть заключалась в том, что это большой шанс для нас войти в историю, шанс заявить об Украине на весь мир. На востоке страны продолжается военный конфликт, поэтому хотелось такой победой поддержать наших военных, на чем и акцентировал внимание наставник.

- На какой стадии чемпионата мира вы поняли, что Украине под силу выиграть турнир?

- Наверное, после игры с Колумбией. Был тяжелый матч, мы забили единственный мяч, который позволил выйти в полуфинал. После этого появилась уверенность в своих силах.

- Следующий поединок с Италией, был самым сложным?

- Безусловно. Матч был тяжелым. Италия хорошо играла, давила на нашу оборону. Но у сборной Украины было не меньшее желание попасть в финал.

- В течение финальной стадии чемпионата мира ты забивал трижды. Какой мяч самый памятный?

- В ворота сборной Италии. Такой поединок, такой соперник... Этот гол был самым важным для меня на турнире.

- Иногда просматриваешь эту встречу?

- Бывает. Иногда друзья напоминают (улыбается).

- Кроме чемпионской медали, ты получил "Серебряный мяч" как второй лучший игрок турнира. Где хранятся эти призы?

- Дома, рядом с другими наградами...