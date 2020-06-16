Булеца о победе на ЧМ-2019: Это был большой шанс войти в историю, шанс заявить об Украине на весь мир
Год назад сборная Украины выиграла чемпионат мира
Полузащитник "Днепра-1" Сергей Булеца вспомнил триумф годичной давности, когда сборная Украины U-20 стала чемпионом мира.
- Сергей, год назад Украина в финале юношеского чемпионата мира в Польше обыграла Южную Корею. Помнишь, как начинался тот день?
- Мы были очень сосредоточены на предстоящем матче. Дойдя до финала, нельзя было расслабляться. Поэтому мы еще тщательнее анализировали свои ошибки, детально изучали соперника.
- Установка на игру была в отеле или на стадионе?
- На стадионе.
- Какие слова перед финалом нашел для команды Александр Петраков?
- Суть заключалась в том, что это большой шанс для нас войти в историю, шанс заявить об Украине на весь мир. На востоке страны продолжается военный конфликт, поэтому хотелось такой победой поддержать наших военных, на чем и акцентировал внимание наставник.
- На какой стадии чемпионата мира вы поняли, что Украине под силу выиграть турнир?
- Наверное, после игры с Колумбией. Был тяжелый матч, мы забили единственный мяч, который позволил выйти в полуфинал. После этого появилась уверенность в своих силах.
- Следующий поединок с Италией, был самым сложным?
- Безусловно. Матч был тяжелым. Италия хорошо играла, давила на нашу оборону. Но у сборной Украины было не меньшее желание попасть в финал.
- В течение финальной стадии чемпионата мира ты забивал трижды. Какой мяч самый памятный?
- В ворота сборной Италии. Такой поединок, такой соперник... Этот гол был самым важным для меня на турнире.
- Иногда просматриваешь эту встречу?
- Бывает. Иногда друзья напоминают (улыбается).
- Кроме чемпионской медали, ты получил "Серебряный мяч" как второй лучший игрок турнира. Где хранятся эти призы?
- Дома, рядом с другими наградами...
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