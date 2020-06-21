Александр Петраков: Были амбиции поработать в клубе, но особых предложений не было

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков, который привел украинскую сборную U-20 к победе на ЧМ-2019, рассказал об своих амбициях поработать на клубной команде.

"Были такие амбиции. Но, если честно, то и предложений особых не было. Поэтому решил не искать от добра добра. У меня с руководством УАФ хорошие отношения, они мне доверяют.

Поэтому принял вместе со своим тренерским штабом предложение возглавить юношескую сборную, ребят 2003 года рождения. Попробуем чего-то добиться с этим поколением игроков", – рассказал Александр Петраков.