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Александр Петраков: Были амбиции поработать в клубе, но особых предложений не было

Юношеские сборные Украины
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Наставник сборной U-17 хотел попробовать себя в клубе после победного ЧС-19

Александр Петраков: Были амбиции поработать в клубе, но особых предложений не было
Новина українською

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков, который привел украинскую сборную U-20 к победе на ЧМ-2019, рассказал об своих амбициях поработать на клубной команде.

"Были такие амбиции. Но, если честно, то и предложений особых не было. Поэтому решил не искать от добра добра. У меня с руководством УАФ хорошие отношения, они мне доверяют.

Поэтому принял вместе со своим тренерским штабом предложение возглавить юношескую сборную, ребят 2003 года рождения. Попробуем чего-то добиться с этим поколением игроков", – рассказал Александр Петраков.

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В статье: Юношеская сборная Украины (U-17) Александр Петраков Юношеская сборная Украины (U-20)
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