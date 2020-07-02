  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Юношеские сборные Украины
  4. Кузнецов: Уже известны даты матчей элит-раунда для сборной Украины U-19
В тренде

Кузнецов: Уже известны даты матчей элит-раунда для сборной Украины U-19

Юношеские сборные Украины
(1 голосов)

Состоится отборочный турнир в начале сентября

Кузнецов: Уже известны даты матчей элит-раунда для сборной Украины U-19
Новина українською

17 июня стали известны новые сроки проведения элитного раунда Евро-2020 среди сборных U-19. Сборная Украины в период со 2-го по 8 сентября сыграет с Англией, Данией и Латвией. Последние новости "сине-желтых" рассказал главный тренер команды Олег Кузнецов.

- Олег Владимирович, планы подготовки вашей команды к элит-раунда Евро еще не сформированы?

- Нет. Ждем, когда начнутся соревнования в молодежных лигах чемпионата Украины.

- Элит-раунд, как и планировалось, состоится в Дании?

- Возможно, изменится город, в котором будут проводиться соревнования. Есть даты матчей - 2-го, 5-го и 8 сентября, но кто с кем будет играть в эти дни, пока непонятно. Ждем информации от хозяев - ориентировочно до 9 июля.

Читайте такжеПетраков признался, что на ЧМ-2019 его целью сначала было не чемпионство

- Какой будет ваше мнение о соперниках сборной Украины?

- На данный момент трудно давать основательную характеристику командам, поскольку с Англией и Латвией мы еще не встречались. Но, думаю, англичан лишний раз представлять не стоит. Латвию я бы назвал темной лошадкой. А с Данией мы встречались в ноябре 2018 года. Несмотря на две победы, могу сказать, что это очень сильный соперник.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олег Кузнецов Украина U-19
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...