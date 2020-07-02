Кузнецов: Уже известны даты матчей элит-раунда для сборной Украины U-19

17 июня стали известны новые сроки проведения элитного раунда Евро-2020 среди сборных U-19. Сборная Украины в период со 2-го по 8 сентября сыграет с Англией, Данией и Латвией. Последние новости "сине-желтых" рассказал главный тренер команды Олег Кузнецов.

- Олег Владимирович, планы подготовки вашей команды к элит-раунда Евро еще не сформированы?

- Нет. Ждем, когда начнутся соревнования в молодежных лигах чемпионата Украины.

- Элит-раунд, как и планировалось, состоится в Дании?

- Возможно, изменится город, в котором будут проводиться соревнования. Есть даты матчей - 2-го, 5-го и 8 сентября, но кто с кем будет играть в эти дни, пока непонятно. Ждем информации от хозяев - ориентировочно до 9 июля.

- Какой будет ваше мнение о соперниках сборной Украины?

- На данный момент трудно давать основательную характеристику командам, поскольку с Англией и Латвией мы еще не встречались. Но, думаю, англичан лишний раз представлять не стоит. Латвию я бы назвал темной лошадкой. А с Данией мы встречались в ноябре 2018 года. Несмотря на две победы, могу сказать, что это очень сильный соперник.