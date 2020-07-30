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Определен календарь для сборной Украины U-19 в элит-раунде Евро-2020

Юношеские сборные Украины
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Определен календарь для сборной Украины U-19 в элит-раунде Евро-2020
Новина українською

Стало известно расписание матчей решающего этапа отбора к Евро-2020 среди сборных U-19 (футболисты не старше 2001 года рождения). Сборная Украины, которую возглавляет Олег Кузнецов, в Дании поспорит за единственную путевку в финальную стадию с командой хозяев, латышами и англичанами.

Первые две игры наша сборная проведет в Силькеборге, заключительный поединок - в Раннерсе.

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Финальный турнир Евро-2020 (U-19) будет разделен на две стадии. Групповой этап с участием двух групп по четыре команды пройдет в Северной Ирландии с 7 по 14 октября. Два победителя групп и две команды, занявшие вторые места, выйдут в полуфинал, тогда как две команды, которые финишируют третьими, будут участвовать в матче плей-офф, чтобы определить пятую команду, которая получит путевку на чемпионат мира U-20. Все поединки плей-офф финального турнира будут сыграны в Северной Ирландии с 11-го по 14 ноября.

Евро-2020 (U-19). Элитный раунд. группа 4 (время начала матчей - киевское)

2 сентября

  • 16:00 Англия - Латвия
  • 20:00 Дания - Украина

5 сентября

  • 16:00 Украина - Латвия
  • 20:00 Англия - Дания

8 сентября

  • 16:00 Латвия - Дания
  • 16.00 Украина - Англия
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В статье: Олег Кузнецов Украина U-19 Cборная Украины (U-19)
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Источник:
УАФ

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