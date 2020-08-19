Сборная Украины U-17 узнала соперников по группе в отборе к Евро-2021
Украинцы сыграют в группе с Бельгией, Грузией и Литвой
УЕФА изменил схему квалификационного раунда чемпионата Европы-2021 (U-17).
Решением организации, отборочные матчи в группах состоятся не осенью этого года, а весной 2020-го.
Кроме сроков соревнований УЕФА изменил и формат отбора.
Участники разбиты на 13 групп по четыре команды в каждой, а 13 победителей групп и две сеяные команды (Нидерланды и Испания) получат путевки в финальную часть, которая пройдет в запланированные сроки (6 -22 мая 2021) на Кипре. Хозяева получили лицензию автоматически.
Волею жребия подопечные сборная Украины попала в группу 4 вместе с командами Бельгии, Грузии (хозяевами) и Литвы.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УАФ
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...