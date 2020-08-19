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Сборная Украины U-17 узнала соперников по группе в отборе к Евро-2021

Юношеские сборные Украины
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Украинцы сыграют в группе с Бельгией, Грузией и Литвой

Сборная Украины U-17 узнала соперников по группе в отборе к Евро-2021
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УЕФА изменил схему квалификационного раунда чемпионата Европы-2021 (U-17).

Решением организации, отборочные матчи в группах состоятся не осенью этого года, а весной 2020-го.

Кроме сроков соревнований УЕФА изменил и формат отбора.

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Участники разбиты на 13 групп по четыре команды в каждой, а 13 победителей групп и две сеяные команды (Нидерланды и Испания) получат путевки в финальную часть, которая пройдет в запланированные сроки (6 -22 мая 2021) на Кипре. Хозяева получили лицензию автоматически.

Волею жребия подопечные сборная Украины попала в группу 4 вместе с командами Бельгии, Грузии (хозяевами) и Литвы.

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В статье: Украина U-17
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Источник:
УАФ

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