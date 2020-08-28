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Сборная Украины U-19 узнала новые сроки квалификационных соревнований за выход на ЧЕ

Юношеские сборные Украины
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В Израиле

Сборная Украины U-19 узнала новые сроки квалификационных соревнований за выход на ЧЕ
Новина українською

УЕФА скорректировал схему квалификации чемпионата Европы-2021 среди юношеских сборных, где будет выступать и команда Украины U-19 (игроки 2002 года рождения).

Во время жеребьевки команды разделили на 13 групп по четыре в каждой. Подопечные Владимира Езерского попали в группу 2, где сыграют с Израилем (хозяином), Беларусью и Черногорией.

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Квалификационный этап по решению УЕФА теперь будет проведен в марте 2021 года. Элитный раунд заменен на стыковые матчи, которые пройдут в мае. В плей-офф сыграют лучшие команды 13-ти групп сеяная Португалия. Финальная часть состоится в запланированные сроки - с 30 июня по 13 июля 2021 в Румынии. Кроме хозяев, на форуме выступят семь победителей плей-офф.

Состав группы Украины в квалификационном раунде ЧЕ-2021 (U-19)

Группа 2: Украина, Израиль, Беларусь, Черногория.

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В статье: Владимир Езерский Украина U-19
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Источник:
УАФ

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