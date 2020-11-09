Ротань вызвал в сборную Украины U-21 Нещерета, Сироту, Судакова и еще 20 игроков

Начался сбор молодежной сборной Украины U-21, "сине-желтые" сыграют против Мальты (13 ноября на острове в городе Та-Кали) и Северной Ирландии (17 ноября в Ковалевке).

В окончательный список Руслана Ротаня вошли 23 исполнители. Первые из них прибыли в лагерь команды в воскресенье. Сегодня, 9 ноября, коллектив должен собраться в полном составе.

Три футболиста (Кучерук, Кравчук и Якимец) только сегодня сдали тесты на COVID-19 и, если их результаты будут отрицательными, присоединятся к сборной под вечер.

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо), Владислав Кучерук (Колос), Анатолий Трубин (Шахтер).

Защитники: Александр Сирота (Динамо), Тимур Стецьков (Александрия), Игорь Снурницын (Олимпик), Кристиан Биловар (Динамо), Владислав Дубинчак (Днепр-1), Роман Вантух (Александрия), Богдан Милованов (Спортинг Хихон), Владислав Бабогло (Александрия).

Полузащитники: Даниил Семилет (Ворскла), Владимир Бражко (Динамо), Александр Назаренко (Днепр-1), Артем Бондаренко (Мариуполь), Георгий Судаков (Шахтер), Владимир Якимец (Львов), Даниил Кравчук (Ворскла), Сергей Булеца (Днепр-1).

Нападающие: Илья Шевцов (Десна), Даниил Сикан (Мариуполь), Николай Кухаревич (Рух), Богдан Вьюнник (Шахтер).