Ротань вызвал в сборную Украины U-21 Нещерета, Сироту, Судакова и еще 20 игроков
Первый матч сборная сыграет с Мальтой
Начался сбор молодежной сборной Украины U-21, "сине-желтые" сыграют против Мальты (13 ноября на острове в городе Та-Кали) и Северной Ирландии (17 ноября в Ковалевке).
В окончательный список Руслана Ротаня вошли 23 исполнители. Первые из них прибыли в лагерь команды в воскресенье. Сегодня, 9 ноября, коллектив должен собраться в полном составе.
Три футболиста (Кучерук, Кравчук и Якимец) только сегодня сдали тесты на COVID-19 и, если их результаты будут отрицательными, присоединятся к сборной под вечер.
Вратари: Руслан Нещерет (Динамо), Владислав Кучерук (Колос), Анатолий Трубин (Шахтер).
Защитники: Александр Сирота (Динамо), Тимур Стецьков (Александрия), Игорь Снурницын (Олимпик), Кристиан Биловар (Динамо), Владислав Дубинчак (Днепр-1), Роман Вантух (Александрия), Богдан Милованов (Спортинг Хихон), Владислав Бабогло (Александрия).
Полузащитники: Даниил Семилет (Ворскла), Владимир Бражко (Динамо), Александр Назаренко (Днепр-1), Артем Бондаренко (Мариуполь), Георгий Судаков (Шахтер), Владимир Якимец (Львов), Даниил Кравчук (Ворскла), Сергей Булеца (Днепр-1).
Нападающие: Илья Шевцов (Десна), Даниил Сикан (Мариуполь), Николай Кухаревич (Рух), Богдан Вьюнник (Шахтер).
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