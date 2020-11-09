  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Юношеские сборные Украины
  4. Ротань вызвал в сборную Украины U-21 Нещерета, Сироту, Судакова и еще 20 игроков
В тренде

Ротань вызвал в сборную Украины U-21 Нещерета, Сироту, Судакова и еще 20 игроков

Юношеские сборные Украины
(1 голосов)

Первый матч сборная сыграет с Мальтой

Ротань вызвал в сборную Украины U-21 Нещерета, Сироту, Судакова и еще 20 игроков
Новина українською

Начался сбор молодежной сборной Украины U-21, "сине-желтые" сыграют против Мальты (13 ноября на острове в городе Та-Кали) и Северной Ирландии (17 ноября в Ковалевке).

В окончательный список Руслана Ротаня вошли 23 исполнители. Первые из них прибыли в лагерь команды в воскресенье. Сегодня, 9 ноября, коллектив должен собраться в полном составе.

Три футболиста (Кучерук, Кравчук и Якимец) только сегодня сдали тесты на COVID-19 и, если их результаты будут отрицательными, присоединятся к сборной под вечер.

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо), Владислав Кучерук (Колос), Анатолий Трубин (Шахтер).

Защитники: Александр Сирота (Динамо), Тимур Стецьков (Александрия), Игорь Снурницын (Олимпик), Кристиан Биловар (Динамо), Владислав Дубинчак (Днепр-1), Роман Вантух (Александрия), Богдан Милованов (Спортинг Хихон), Владислав Бабогло (Александрия).

Полузащитники: Даниил Семилет (Ворскла), Владимир Бражко (Динамо), Александр Назаренко (Днепр-1), Артем Бондаренко (Мариуполь), Георгий Судаков (Шахтер), Владимир Якимец (Львов), Даниил Кравчук (Ворскла), Сергей Булеца (Днепр-1).

Нападающие: Илья Шевцов (Десна), Даниил Сикан (Мариуполь), Николай Кухаревич (Рух), Богдан Вьюнник (Шахтер).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Национальная сборная Украины
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...