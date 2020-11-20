Был в Баварии, его хотел Шахтер, сейчас играет за Шальке. Интервью игрока юношеской сборной Украины

ПроФутбол Digital сделал интервью с 18-летним нападающим Игалем Бруком, который играет за молодежную команду "Шальке". Парень родился Израиле, но его родители из Луганской области с Перевальска, затем семья переехала в Канаду. Как отмечает сам Игаль, он мог играть за сборные Израиля и Канады, но хочет выступать за Украину.

"Когда мне было 16 лет, я был на просмотре в нескольких немецких клубах, где я себя хорошо проявил. Потом мой агент предложил вариант поехать на просмотр в Баварию. Там я был десять дней, я понравился тренеру, но после этого в команду должен был прийти новый наставник - Мирослав Клозе. Но уже Клозе не захотел брать меня в команду U-19. Он отдал предпочтение местным футболистам".

В сборную Украины Брука вызвал Владимир Езерский. По словам форварда, сначала другие игроки отнеслись к нему прохладно, впрочем, он смог адаптироваться в команде.

"После удачных выступлений за юношескую сборную Украины к моему отцу подошли скауты Манчестер Сити. Они заинтересовались мной. Но на тот момент мне было меньше 18 лет, поэтому тот вариант отпал. Когда об этом узнал мой тренер в сборной, Владимир Езерский, он меня отправил к Шахтеру. Я тренировался с дублем неделю, они хотели меня подписать, но мои родители решили, что мне будет трудно в Украине после спокойной жизни в Канаде. После этого я поехал на просмотр в Германии, где заключил соглашение с Шальке".

Добавим, что сейчас на счету Игаля три матча за сборную U-17/18. В 2020 году команда Езерсього должна была играть в элит-раунде отбора к Евро, но матч отменили из-за пандемии.