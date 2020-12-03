Яремчук забил Словану в Лиге Европы - ВИДЕО
Красиво положил
Украинский форвард Гента Роман Яремчук, который
Украинец забил красивый гол из-за пределов штрафной площади гол на 60-й минуте матча, сократив отставание в счете.
На данный момент счет в поединке 1:2 в пользу Слована.
Отметим, что это дебютный гол Яремчука в сезоне в групповом этапе Лиги Европы.
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Комментарии (1)
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Rosanero (palermo)
03.12.2020 в 22:07
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