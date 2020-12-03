Яремчук забил Словану в Лиге Европы - ВИДЕО

Украинский форвард Гента Роман Яремчук, который вышел в стартовом составе своей команды на матч 5-го тура Лиги Европы со Слованом, отметился в данном поединке забитым голом.

Украинец забил красивый гол из-за пределов штрафной площади гол на 60-й минуте матча, сократив отставание в счете.

На данный момент счет в поединке 1:2 в пользу Слована.

Отметим, что это дебютный гол Яремчука в сезоне в групповом этапе Лиги Европы.