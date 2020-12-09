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Сборная Украины U-19 узнала соперников по отборочному раунду Евро-2021/2022

Юношеские сборные Украины
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Украинцы поспорят со сборными Польши, Финляндии и Мальты

Сборная Украины U-19 узнала соперников по отборочному раунду Евро-2021/2022
Новина українською

В Ньоне состоялась жеребьевка квалификационного раунда отбора юношеского (U-19) Евро 2021/2022.

Сборная Украины попала в группу 5, где сыграет со сборными Польши, Финляндии и Мальты.

Хозяев мини-турнира в данной группе выберут позже.

Мини-турниры в группах пройдут в период с 30 августа по 7 сентября, с 4-го по 12 октября или с 8-го по 16 ноября 2021 года.

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Сборная Португалии как команда с самым высоким рейтингом УЕФА получила автоматическую путевку в элит-раунда квалификации, который пройдет весной 2022 года.

Обладатели двух первых мест в квартетах и ​​лучшая сборная среди тех, которые займут третьи места по результатам матчей с первыми и вторыми командами, присоединятся к Португалии в элит-раунде квалификации. Там будут выступать 28 сборных, разделенных на семь групп, победители которых на Евро-2022 составят компанию Словакии.

Сборная Словакии получила прямую путевку в финальную стадию Евро-2021/2022 на правах хозяина турнира, который состоится летом 2022 года.

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В статье: Украина U-19
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Источник:
УАФ

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