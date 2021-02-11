Наставников сборных Украины будут собирать каждый раз перед официальными поединками национальной команды
Для обсуждения стратегии
В марте юношеская сборная Украины U-19 должна принять участие в квалификационном раунде чемпионата Европы (соперники - Израиль, Беларусь, Черногория). Поэтому польза от зимнего визита в Турцию на сборы отечественных клубов главного тренера "сине-желтых" Владимира Езерского переоценить сложно. По возвращении домой наставник рассказал о своих впечатлениях от поездки.
- Владимир, командировка получилась продуктивной?
- Безусловно. В отличие от национальной и молодежной, юношеские сборные в прошлом году не собирались. Поэтому прежде всего хотел бы поблагодарить руководство УАФ за предоставленную возможность побывать в Турции и воочию понаблюдать за потенциальными кандидатами в команду.
- В Турции состоялась встреча наставников практически всех сборных ...
- Да. На этом сборе присутствовали Андреа Мальдера, Андреа Аззалин, Луиджи Ночентини, с которым нас познакомили, а также Руслан Ротань, Александр Петраков и Сергей Нагорняк.
Мы обсудили стратегию взаимодействия между национальными командами разного возраста. В общем, встреча получилась плодотворной. Уже в марте мы еще раз соберемся за круглым столом. Такие мероприятия планируются перед каждыми официальным поединками сборных. Очень надеемся, что все соревнования, которые запланированы на этот год, состоятся.
- В Турции вы посетили много матчей?
- Я хочу поблагодарить все команды, с которыми мы сотрудничали. В Турцию многие клубы привезли не только свои основные составы, но и коллективы U-21 и U-19. Если взять мою сборную, 2002 года рождения, то ребята выступают не только за свой возраст, но и за молодежный состав. А есть и те, кто находится уже в обойме первых команд. Общение с клубными наставниками получилось очень полезным. Я собрал максимум информации о своих подопечных. В течение 7 дней удалось посмотреть около 15-ти поединков, и это не считая тренировочных занятий многих коллективов.
Популярное сейчас
- Белорусский новичок Колоса: Карамушка рассказывал, что Ковалевка – это такая маленькая Швейцария
- Де Брюйне недоволен, что Сити дает ему меньше по контракту, но клуб готов много платить Месси
- Аталанта - Наполи: смотреть онлайн, видеотрансляция матча кубка Италии
- Болотников: Александрия отказывается платить за двух игроков. Приходится выбивать эти деньги через КДК
- Привык к морозам. Бразилец из Шахтера показал улов на зимней рыбалке. ФОТО
- Закрой рот, сучка. Конфликт звезды НБА и эффектной блондинки во время матча превратился в мем. ФОТО