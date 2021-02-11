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Наставников сборных Украины будут собирать каждый раз перед официальными поединками национальной команды

Юношеские сборные Украины
(1 голосов)

Для обсуждения стратегии

Наставников сборных Украины будут собирать каждый раз перед официальными поединками национальной команды
Новина українською

В марте юношеская сборная Украины U-19 должна принять участие в квалификационном раунде чемпионата Европы (соперники - Израиль, Беларусь, Черногория). Поэтому польза от зимнего визита в Турцию на сборы отечественных клубов главного тренера "сине-желтых" Владимира Езерского переоценить сложно. По возвращении домой наставник рассказал о своих впечатлениях от поездки.

- Владимир, командировка получилась продуктивной?

- Безусловно. В отличие от национальной и молодежной, юношеские сборные в прошлом году не собирались. Поэтому прежде всего хотел бы поблагодарить руководство УАФ за предоставленную возможность побывать в Турции и воочию понаблюдать за потенциальными кандидатами в команду.

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- В Турции состоялась встреча наставников практически всех сборных ...

- Да. На этом сборе присутствовали Андреа Мальдера, Андреа Аззалин, Луиджи Ночентини, с которым нас познакомили, а также Руслан Ротань, Александр Петраков и Сергей Нагорняк.

Мы обсудили стратегию взаимодействия между национальными командами разного возраста. В общем, встреча получилась плодотворной. Уже в марте мы еще раз соберемся за круглым столом. Такие мероприятия планируются перед каждыми официальным поединками сборных. Очень надеемся, что все соревнования, которые запланированы на этот год, состоятся.

- В Турции вы посетили много матчей?

- Я хочу поблагодарить все команды, с которыми мы сотрудничали. В Турцию многие клубы привезли не только свои основные составы, но и коллективы U-21 и U-19. Если взять мою сборную, 2002 года рождения, то ребята выступают не только за свой возраст, но и за молодежный состав. А есть и те, кто находится уже в обойме первых команд. Общение с клубными наставниками получилось очень полезным. Я собрал максимум информации о своих подопечных. В течение 7 дней удалось посмотреть около 15-ти поединков, и это не считая тренировочных занятий многих коллективов.

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В статье: Владимир Езерский Руслан Ротань Украина Сергей Нагорняк Украина U-19 Александр Петраков Луиджи Ночентини
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Источник:
УАФ

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