Наставников сборных Украины будут собирать каждый раз перед официальными поединками национальной команды

В марте юношеская сборная Украины U-19 должна принять участие в квалификационном раунде чемпионата Европы (соперники - Израиль, Беларусь, Черногория). Поэтому польза от зимнего визита в Турцию на сборы отечественных клубов главного тренера "сине-желтых" Владимира Езерского переоценить сложно. По возвращении домой наставник рассказал о своих впечатлениях от поездки.

- Владимир, командировка получилась продуктивной?

- Безусловно. В отличие от национальной и молодежной, юношеские сборные в прошлом году не собирались. Поэтому прежде всего хотел бы поблагодарить руководство УАФ за предоставленную возможность побывать в Турции и воочию понаблюдать за потенциальными кандидатами в команду.

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- В Турции состоялась встреча наставников практически всех сборных ...

- Да. На этом сборе присутствовали Андреа Мальдера, Андреа Аззалин, Луиджи Ночентини, с которым нас познакомили, а также Руслан Ротань, Александр Петраков и Сергей Нагорняк.

Мы обсудили стратегию взаимодействия между национальными командами разного возраста. В общем, встреча получилась плодотворной. Уже в марте мы еще раз соберемся за круглым столом. Такие мероприятия планируются перед каждыми официальным поединками сборных. Очень надеемся, что все соревнования, которые запланированы на этот год, состоятся.

- В Турции вы посетили много матчей?

- Я хочу поблагодарить все команды, с которыми мы сотрудничали. В Турцию многие клубы привезли не только свои основные составы, но и коллективы U-21 и U-19. Если взять мою сборную, 2002 года рождения, то ребята выступают не только за свой возраст, но и за молодежный состав. А есть и те, кто находится уже в обойме первых команд. Общение с клубными наставниками получилось очень полезным. Я собрал максимум информации о своих подопечных. В течение 7 дней удалось посмотреть около 15-ти поединков, и это не считая тренировочных занятий многих коллективов.