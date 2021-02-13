Петраков: Практически все лучшие игроки 18 лет собраны в Динамо и Шахтере

Главный тренер юношеской сборной Украины U-18 Александр Петраков поделился впечатлениями от рабочей поездки в Турцию, где проводили сборы команды УПЛ.

— Прежде всего хотел бы сказать огромное спасибо руководству УАФ за организацию такой, можно сказать, командировки. Побывав в Турции, я словно вернулся в футбол. Дело в том, что со своей сборной я не виделся год, а для тренера, сами понимаете, такая пауза – как засуха.

— Много футболистов, которые подходят по возрасту для вашей сборной, работали в Турции?

— Практически все лучшие игроки такого возраста собраны в "Динамо" и "Шахтере". Также там была "молодежка" "Ворсклы", а еще команда "Руха" U-19, которая мне очень понравилась. В ее составе много футболистов из "Карпат" и львовского спортинтерната, а мы знаем, какая там хорошая школа.

— С клубными тренерами, с самыми ребятами пообщались?

— Да. Повторюсь, поездка получилась очень продуктивной. Хотя и без своих занятий, но был, так сказать, в процессе (улыбается).

— В Турции прошла встреча тренеров сборных Украины.

— Да. Мы обсудили принципы игры национальных команд. Могу сказать, что итогам этого мероприятия я остался полностью доволен. Надеюсь, эти встречи будут регулярными. По крайней мере, в следующий раз мы должны пообщаться в начале марта.

— Какие ближайшие планы сборной Украины U-18?

— Я попросил руководство нашей ассоциации организовать в марте селекционный сбор. Хотим собраться несколько раз до квалификационного раунда Евро-2022 U-19, который должен состояться в октябре нынешнего года в Польше, – сказал Петраков.