Турнир Банникова планируют провести в конце августа

В конце лета юношеская сборная Украины U-16 (на тот момент уже U-17) планирует принять участие в Турнире Виктора Банникова.

Если не будет изменений, связанных с коронавирусом, 17-й по счету международный турнир памяти первого президента национальной федерации футбола Виктора Банникова состоится в период с 25 по 31 августа 2021.

Его участниками станут юношеские сборные Украины, Армении, Грузии, Беларуси, Болгарии, Турции, Финляндии и Словакии.

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Добавим, что для команды Олега Кузнецова турнир станет одним из этапов подготовки к квалификационному раунду Евро-2022 (U-17), который в ноябре пройдет в Португалии.