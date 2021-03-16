Турнир Банникова планируют провести в конце августа
Если не помешает пандемия
Фото Павла Кубанова - УАФ
В конце лета юношеская сборная Украины U-16 (на тот момент уже U-17) планирует принять участие в Турнире Виктора Банникова.
Если не будет изменений, связанных с коронавирусом, 17-й по счету международный турнир памяти первого президента национальной федерации футбола Виктора Банникова состоится в период с 25 по 31 августа 2021.
Его участниками станут юношеские сборные Украины, Армении, Грузии, Беларуси, Болгарии, Турции, Финляндии и Словакии.
Добавим, что для команды Олега Кузнецова турнир станет одним из этапов подготовки к квалификационному раунду Евро-2022 (U-17), который в ноябре пройдет в Португалии.
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