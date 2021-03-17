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Исенко, Волошин, Момпасси и другие. Петраков вызвал 28 игроков на сбор Украины U-18

Юношеские сборные Украины
(1 голосов)

Сбор пройдет в конце марта

Исенко, Волошин, Момпасси и другие. Петраков вызвал 28 игроков на сбор Украины U-18

УАФ

Новина українською

22 марта юношеская сборная Украины U-18 (футболисты не старше 2003 года рождения) начнет первый этап подготовки к квалификационному раунду Евро-2022 (U-19).

На ближайшее сбор в Пуще-Водице главный тренер юношеской сборной Украины U-18 Александр Петраков пригласил 28 исполнителей.

На этом этапе подготовки у команды запланировано два контрольных поединка. 26 марта ее соперником выступит молодежный состав "Ворсклы", а 28-го - "Колоса".

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Вратари: Тимур Пузанков ("Шахтер" Донецк), Павел Исенко ("Ворскла" Полтава).

Защитники: Андрей Булеза, Даниил Удод (все - "Шахтер" Донецк), Максим Дячук, Евгений Опанасенко (оба - "Динамо" Киев), Богдан Слюбик, Виталий Роман, Виталий Холод (все - "Рух" Львов), Марк Мампасси ("Мариуполь"), Виталий Мороховец ("Ворскла" Полтава), Ярослав Кисиль ("Заря" Луганск).

Полузащитники: Михаил Хромей, Артур Микитишин (оба - "Шахтер" Донецк), Сергей Лебедев, Никита Кононов (оба - "Днепр-1" Днепр), Александр Яцык ("Динамо" Киев), Даниил Хрипчук, Иван Нестеренко (оба - "Ворскла"Полтава), Иван Варфоломеев (" Рух "Львов), Станислав Урсолов ("Колос" Ковалевка).

Нападающие: Кирилл Попов, Назар Волошин, Игорь Горбач (все - "Динамо" Киев), Денис Шостак, Владислав Погорилый (оба - "Шахтер" Донецк), Дмитрий Шостак ("Рух" Львов), Денис Теслюк ("Волынь" Луцк).

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В статье: Украина U-18 Александр Петраков
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Dardolis (Первомайск)
17.03.2021 в 19:31
По второму кругу....))) С Моспасси на Момпасси исправить...Он Мампасси))) Через "А"...
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Dardolis (Первомайск)
17.03.2021 в 19:10
Моспасси - Мампасси, так и за расизм можно отхватить)))) Это же не потому, что он черный?)
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