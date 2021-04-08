Сборная Сирии хочет натурализовать капитана юношеских сборных Украины
Алан родился в Украине в семье украинки и сирийца
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Как стало известно Sport Arena, в приглашении парня заинтересована Федерация футбола Сирии, причем представители сирийской федерации уже контактировали по этому вопросу с УАФ и представителями игрока.
Отметим, что Алан родился в Украине в семье украинки и сирийца. Он – воспитанник "Шахтера", из которого в 2018 году перебрался в киевское "Динамо".
Аусси сыграл 5 матчей за сборную Украины U-17, где был капитаном. Также на его счету 2 игры за сборную U-19.
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Источник:Sport Arena
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Dimka26 (Чернигов)
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Artemanat (Кривой Рог)
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тутти-10 (Сумська область)
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viajador (с. Печихвости)
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Maksrovnii (Днепр)
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