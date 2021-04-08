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Сборная Сирии хочет натурализовать капитана юношеских сборных Украины

Юношеские сборные Украины
(1 голосов)

Алан родился в Украине в семье украинки и сирийца

Сборная Сирии хочет натурализовать капитана юношеских сборных Украины

Новина українською

Арендованный у "Динамо" защитник "Торпедо-БелАЗ" 19-летний Алан Аусси может сменить футбольное гражданство.

Как стало известно Sport Arena, в приглашении парня заинтересована Федерация футбола Сирии, причем представители сирийской федерации уже контактировали по этому вопросу с УАФ и представителями игрока.

Отметим, что Алан родился в Украине в семье украинки и сирийца. Он – воспитанник "Шахтера", из которого в 2018 году перебрался в киевское "Динамо".

Аусси сыграл 5 матчей за сборную Украины U-17, где был капитаном. Также на его счету 2 игры за сборную U-19.

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В статье: Украина U-19 Динамо (Киев) Алан Аусси
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (8)
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Dimka26 (Чернигов)
08.04.2021 в 18:22
не велика потеря. ничем выдающимся он не отмечается даже на уровне чемпоната беларуси
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
08.04.2021 в 18:10
Опять
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0
0
Maksrovnii (Днепр)
08.04.2021 в 18:05
Сирийцы серьезные пацаны , соблазняют наших женщин , потом в сборную зовут
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+1
0
тутти-10 (Сумська область)
08.04.2021 в 18:13
Та наших женщін ще не так просто соблазніть. Деякі випередять самого соблазнітєля і соблазнять перші. Он в Дубай поїхали, прославили Неньку на увесь світ... Не всі, ясно що. Але є кадри. Нажаль
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0
0
тутти-10 (Сумська область)
08.04.2021 в 18:04
Біндеровєц в ісконно русской зємлє??? Куди котиться світ?
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0
0
viajador (с. Печихвости)
08.04.2021 в 17:35
Зауважте, заграний навіть не за футзальну збірну )))
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+1
0
Maksrovnii (Днепр)
08.04.2021 в 18:04
А если-бы был то все , никакой Сирии
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+1
0
тутти-10 (Сумська область)
08.04.2021 в 18:05
На юнацькі збірні це не поширюється.
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0
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