Сборная Сирии хочет натурализовать капитана юношеских сборных Украины

Арендованный у " Динамо " защитник "Торпедо-БелАЗ" 19-летний Алан Аусси может сменить футбольное гражданство.

Как стало известно Sport Arena, в приглашении парня заинтересована Федерация футбола Сирии, причем представители сирийской федерации уже контактировали по этому вопросу с УАФ и представителями игрока.

Отметим, что Алан родился в Украине в семье украинки и сирийца. Он – воспитанник "Шахтера", из которого в 2018 году перебрался в киевское "Динамо".

Аусси сыграл 5 матчей за сборную Украины U-17, где был капитаном. Также на его счету 2 игры за сборную U-19.