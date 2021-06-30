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Нагорняк остается в сборной Украины U-17. Эпицентре он - тренер-консультант

Юношеские сборные Украины
(1 голосов)

Специалист продолжит работать в УАФ

Нагорняк остается в сборной Украины U-17. Эпицентре он - тренер-консультант

UA-Футбол
Новина українською

Как сообщил Сергей Нагорняк UA-Футбол, информация о его назначении на пост наставника "Эпицентра" из Дунаевцев не является достоверной. Сейчас Нагорняк продолжает работать в УАФ на должности старшего тренера юношеской сборной Украины (U-17).

"К сожалению, из-за пандемии юношеская сборная уже полтора года не собирается и не проводит матчи. Осенью должны были состояться квалификационный раунд и финальный турнир первенства Европы 2021, но и они были отменены. Вместо них проведем три учебных сбора, уже готовимся к первому из них , который начнется 30 августа. Проводим селекцию, лично был на многих матчах ДЮФЛУ, просматривая потенциальных кандидатов.

Что касается работы в "Эпицентре", пока я буду помогать клубу в качестве тренера-консультанта. У меня хорошие отношения с руководством компании "Эпицентр", поэтому и откликнулся на их предложение помочь своими опытом и знанием тренеру Олегу Надуде выполнить поставленную на сезон задачу - вывести "Эпицентр" в Первую лигу ", - сказал Нагорняк.

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В статье: Сергей Нагорняк Украина U-17 Эпицентр (Дунаевцы)
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