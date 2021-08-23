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Швед попал в сборную тура чемпионата Бельгии по версии Eleven Sports

Юношеские сборные Украины
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Марьян забил свой первый гол в сезоне

Швед попал в сборную тура чемпионата Бельгии по версии Eleven Sports

Новина українською

Украинский хавбек "Мехелена" Марьян Швед включен в сборную 5-го тура чемпионата Бельгии по версии издания Eleven Sports.

В недавнем матче против "Юниона" (3:1) он забил свой первый гол в сезоне.

Отметим, что 24-летний Швед в нынешнем сезоне принял участие в 3 матчах.

Напомним, в июле бельгийский клуб выкупил контракт украинца у "Селтика", подписав с Марьяном трехлетнее соглашение.

Швед попал в сборную тура чемпионата Бельгии по версии Eleven Sports - изображение 1
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В статье: Мехелен Марьян Швед
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Источник:
Eleven Sports

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