Швед попал в сборную тура чемпионата Бельгии по версии Eleven Sports
Марьян забил свой первый гол в сезоне
Украинский хавбек "Мехелена" Марьян Швед включен в сборную 5-го тура чемпионата Бельгии по версии издания Eleven Sports.
В недавнем матче против "Юниона" (3:1) он
Отметим, что 24-летний Швед в нынешнем сезоне принял участие в 3 матчах.
Напомним, в июле бельгийский клуб выкупил контракт украинца у "Селтика", подписав с Марьяном трехлетнее соглашение.
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Источник:Eleven Sports
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