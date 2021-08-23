Швед попал в сборную тура чемпионата Бельгии по версии Eleven Sports

Украинский хавбек "Мехелена" Марьян Швед включен в сборную 5-го тура чемпионата Бельгии по версии издания Eleven Sports.

В недавнем матче против "Юниона" (3:1) он забил свой первый гол в сезоне .

Отметим, что 24-летний Швед в нынешнем сезоне принял участие в 3 матчах.

Напомним, в июле бельгийский клуб выкупил контракт украинца у "Селтика", подписав с Марьяном трехлетнее соглашение.