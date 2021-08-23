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Езерский заменил Петракова на посту главного тренера сборной Украины U-19

Юношеские сборные Украины
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Езерский заменил Петракова на посту главного тренера сборной Украины U-19

ФФУ

Новина українською

Исполком УАФ утвердил Владимира Езерского в должности исполняющего обязанности главного тренера юношеской сборной Украины U-19 вместо Александра Петракова, который решением Исполкома УАФ был назначен и.о. главного тренера национальной сборной Украины.

Учебно-тренировочный сбор и два товарищеских поединка с участием этой сборной запланированы на период с 30 августа по 7 сентября. Вся эту работу будет посвящена подготовке команды к квалификационному раунду Евро-2022 (U-19), который пройдет в Польше с 6-го по 12 октября.

Там, кроме хозяев, сборная Украины сыграет с Финляндией и Мальтой. Согласно регламенту, обладатели двух первых мест в квартетах этого раунда и лучшая сборная среди тех, которые займут третьи места по результатам матчей с первыми и вторыми командами, присоединятся к Португалии в элит-раунде квалификации. Там будут выступать 28 сборных, разбитых на семь групп, победители которых на Евро-2022 составят компанию Словакии.

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В статье: Владимир Езерский Украина U-19
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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M&M (Lviv)
23.08.2021 в 19:30
Відморозок цей Єзерський, до нормальних людей таких не варто підпускати.
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Соколов (Никополь)
23.08.2021 в 18:59
Посмотрим, Езерский был классный футболист, отличный защитник. Но опять-таки опыта как и ротаня нет
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