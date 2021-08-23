Езерский заменил Петракова на посту главного тренера сборной Украины U-19
Теперь официально
ФФУ
Исполком УАФ утвердил Владимира Езерского в должности исполняющего обязанности главного тренера юношеской сборной Украины U-19 вместо Александра Петракова, который решением Исполкома УАФ
Учебно-тренировочный сбор и два товарищеских поединка с участием этой сборной запланированы на период с 30 августа по 7 сентября. Вся эту работу будет посвящена подготовке команды к квалификационному раунду Евро-2022 (U-19), который пройдет в Польше с 6-го по 12 октября.
Там, кроме хозяев, сборная Украины сыграет с Финляндией и Мальтой. Согласно регламенту, обладатели двух первых мест в квартетах этого раунда и лучшая сборная среди тех, которые займут третьи места по результатам матчей с первыми и вторыми командами, присоединятся к Португалии в элит-раунде квалификации. Там будут выступать 28 сборных, разбитых на семь групп, победители которых на Евро-2022 составят компанию Словакии.
Популярное сейчас
- Игроки Вереса получили рекордные премиальные за победу над Минаем
- Известно, почему Коваленко не попал в заявку Специи на матч Серии А
- Лишние кило и бока. Сергей Шебек раскритиковал арбитра матча Динамо - Десна
- Швед попал в сборную тура чемпионата Бельгии по версии Eleven Sports
- Как живет и сколько зарабатывает Яремчук в Лиссабоне - ВИДЕО
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО