Езерский заменил Петракова на посту главного тренера сборной Украины U-19

Исполком УАФ утвердил Владимира Езерского в должности исполняющего обязанности главного тренера юношеской сборной Украины U-19 вместо Александра Петракова, который решением Исполкома УАФ был назначен и.о. главного тренера национальной сборной Украины .

Учебно-тренировочный сбор и два товарищеских поединка с участием этой сборной запланированы на период с 30 августа по 7 сентября. Вся эту работу будет посвящена подготовке команды к квалификационному раунду Евро-2022 (U-19), который пройдет в Польше с 6-го по 12 октября.

Там, кроме хозяев, сборная Украины сыграет с Финляндией и Мальтой. Согласно регламенту, обладатели двух первых мест в квартетах этого раунда и лучшая сборная среди тех, которые займут третьи места по результатам матчей с первыми и вторыми командами, присоединятся к Португалии в элит-раунде квалификации. Там будут выступать 28 сборных, разбитых на семь групп, победители которых на Евро-2022 составят компанию Словакии.