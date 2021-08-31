Езерский: Петраков сам предложил мою кандидатуру на пост тренера сборной U-19

В связи с тем, что наставник юношеской команды (футболисты не старше 2003 года рождения) Александр Петраков назначен исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины, сборную U-19 возглавил Владимир Езерский , которому нужно подготовить команду к квалификационному раунду евро-2022 (U-19).

- Владимир Иванович, как произошло ваше назначение на пост главного тренера юношеской сборной Украины U-19?

- Раньше я был наставником сборной 2002 года рождения, но поскольку прошлой весной была отменена квалификация к чемпионату Европы, я переключался на команду 2006 года рождения (U-15), начав заниматься селекцией. В связи с тем, что произошли пертурбации в главной команде страны, которую возглавил Александр Петраков, сам Александр Васильевич предложил мою кандидатуру на пост тренера сборной U-19, за что я ему благодарен.

У нас начался сбор, который продлится до 7 сентября. После карантина это первый и последний этап подготовки к квалификации чемпионата Европы, который состоится в октябре. По ближайшую неделю придется познакомиться практически со всей командой, но и Александр Петраков дал мне очень много информации по игрокам.

- Что входит в планы вашей команды на нынешнем сборе?

- У нас будет несколько дней для тренировочных занятий, а потом мы сыграем два товарищеских матча, 3 сентября - с "Ворсклой" U-19, а 5-го числа - со смешанным составом "Колоса". Во время этих спаррингов попробуем познакомить ребят со своими идеями и сбалансировать состав. Несмотря на то, что это в большей степени селекционный сбор, времени для размышлений нет.