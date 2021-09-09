  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Юношеские сборные Украины
  4. Езерский: Путевки в следующий раунд квалификации Евро U-19 разыграют Украина, Польша и Финляндия
В тренде

Езерский: Путевки в следующий раунд квалификации Евро U-19 разыграют Украина, Польша и Финляндия

Юношеские сборные Украины
(1 голосов)

Отборочный турнир стартует в начале октября

Езерский: Путевки в следующий раунд квалификации Евро U-19 разыграют Украина, Польша и Финляндия

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Владимир Езерский рассказал о подготовке команды к квалификационному раунду чемпионата Европы.

- Владимир Иванович, завершился ваш первый сбор со сборной U-19. Каковы ваши впечатления?

- Поскольку все юношеские сборные давно не собирались, и произошла ротация тренеров некоторых команд, мне прежде всего нужно познакомиться с подопечными. Мы потренировались, провели два товарищеских матча, постарались привить ребятам идеи наставников. Поэтому с нетерпением ждем октября, когда эта сборная сыграет в квалификации Евро.

Читайте такжеЕзерский заменил Петракова на посту главного тренера сборной Украины U-19

- Времени для знакомства было немного, однако у вас есть надежда, что до начала официальных поединков сборная подойдет во всеоружии?

- За такой короткий период времени мне сложно будет требовать от команды все то, что бы я хотел видеть. Не хочу обидеть соперников в спаррингах, но это не тот уровень, который будет в квалификации Евро. Правда, эти контрольные матчи с юношами "Ворсклы" и "Колоса", все равно были нужны.

На прошлом сборе мы были не в оптимальном составе. Кто-то был травмирован, а с кем-то придется знакомиться непосредственно перед турниром.

- Параллельно вы начали изучать оппонентов по группе?

- Знаю, что сборная Финляндии уже не раз проводила сборы. Собираем по ней информацию. Там примерно семь сборников выступают в элитном дивизионе финского чемпионата. Я был в этой стране, знаю, как работает вертикаль сборных. Это сильный соперник. То же касается и команды Польши, хозяина турнира. В общем группа непростая. Думаю, именно Украина, Польша и Финляндия разыграют путевки в следующий этап соревнований.

Напомним, что этот сбор посвящено подготовке сине-желтых к квалификационному раунду Евро-2022 (U-19), который пройдет в Польше с 6-го по 12 октября. Там, кроме хозяев, сборная Украины сыграет с Финляндией и Мальтой. Согласно регламенту, обладатели двух первых мест в квартетах этого раунда и лучшая сборная среди тех, которые займут третьи места по результатам матчей с первыми и вторыми командами, присоединятся к Португалии в элит-раунде квалификации.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Езерский Украина U-19
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...