В юношеской сборной Украины выявлена вспышка COVID-19
Принято решение отменить сбор команды
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Перед учебно-тренировочным сбором юношеской сборной Украины U18 (футболисты не старше 2004 года рождения), которую возглавляет Сергей Нагорняк, у нескольких игроков сданные на COVID-19 тесты оказались положительными.
Принято решение отменить сбор команды, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
Таким образом, запланированные на 8 и 10 октября товарищеские матчи со сборной Словакии не состоятся.
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Источник:УАФ
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