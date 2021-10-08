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Сборная Украины U-18 отменила свой сбор. Несколько игроков сдали положительные тесты на Covid-19

Юношеские сборные Украины
(1 голосов)

Также отменены два спарринга со Словакией

Сборная Украины U-18 отменила свой сбор. Несколько игроков сдали положительные тесты на Covid-19

fckarpaty.com

Новина українською

Юношеская сборная Украины U-18 была вынуждена отменить ближайший учебно-тренировочный сбор команды.

Причина в том, что сразу несколько игроков сдали положительные тесты на Covid-19.

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Таким образом, была также отменена и товарищеские игры со сборной Словакии, которые были запланированы на 8 и 10 октября.

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В статье: Украина U-18 коронавирус
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Источник:
УАФ

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