Сборная Украины U-18 отменила свой сбор. Несколько игроков сдали положительные тесты на Covid-19
Также отменены два спарринга со Словакией
fckarpaty.com
Юношеская сборная Украины U-18 была вынуждена отменить ближайший учебно-тренировочный сбор команды.
Причина в том, что сразу несколько игроков сдали положительные тесты на Covid-19.
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Таким образом, была также отменена и товарищеские игры со сборной Словакии, которые были запланированы на 8 и 10 октября.
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Источник:УАФ
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