  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Юношеские сборные Украины
  4. Репетиция? Сборная Украины U-19 обыграла сверстников из Финляндии
В тренде

Репетиция? Сборная Украины U-19 обыграла сверстников из Финляндии

Юношеские сборные Украины
(1 голосов)

Волевая победа от подопечных Езерского

Репетиция? Сборная Украины U-19 обыграла сверстников из Финляндии

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Сборная Украины U-19 продолжает свой путь в рамках квалификации на Евро-2022. После недавней победы над Мальтой "сине-желтые" переиграли и сверстников из Финляндии.

Правда, "суоми" доставили проблемы украинской сборной. Уже на 21 минуте Никки открыл счет. Однако, игрок "Днепра-1" Егор Ярмолюк отыграл гол уже до перерыва, а во втором тайме вперед подопечных Езерского вывел хавбек "Шахтера" Иван Лосенко.

Благодаря этой победе "сине-желтые" набрали шесть очков и теперь возглавляют группу 5 первого этапа отбора на молодежный ЧЕ-2022. Следующий матч Украина проведет против Польши 12 октября.

Украина U-19 - Финляндия U-19 2:1 (1:1)

Голы: Ярмолюк 36, Лосенко 75 - Никки 21

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-19 Финляндия U-19
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...