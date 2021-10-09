Репетиция? Сборная Украины U-19 обыграла сверстников из Финляндии

Сборная Украины U-19 продолжает свой путь в рамках квалификации на Евро-2022. После недавней победы над Мальтой "сине-желтые" переиграли и сверстников из Финляндии.

Правда, "суоми" доставили проблемы украинской сборной. Уже на 21 минуте Никки открыл счет. Однако, игрок "Днепра-1" Егор Ярмолюк отыграл гол уже до перерыва, а во втором тайме вперед подопечных Езерского вывел хавбек "Шахтера" Иван Лосенко.

Благодаря этой победе "сине-желтые" набрали шесть очков и теперь возглавляют группу 5 первого этапа отбора на молодежный ЧЕ-2022. Следующий матч Украина проведет против Польши 12 октября.

Украина U-19 - Финляндия U-19 2:1 (1:1)

Голы: Ярмолюк 36, Лосенко 75 - Никки 21