Репетиция? Сборная Украины U-19 обыграла сверстников из Финляндии
Волевая победа от подопечных Езерского
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Сборная Украины U-19 продолжает свой путь в рамках квалификации на Евро-2022. После недавней
Правда, "суоми" доставили проблемы украинской сборной. Уже на 21 минуте Никки открыл счет. Однако, игрок "Днепра-1" Егор Ярмолюк отыграл гол уже до перерыва, а во втором тайме вперед подопечных Езерского вывел хавбек "Шахтера" Иван Лосенко.
Благодаря этой победе "сине-желтые" набрали шесть очков и теперь возглавляют группу 5 первого этапа отбора на молодежный ЧЕ-2022. Следующий матч Украина проведет против Польши 12 октября.
Украина U-19 - Финляндия U-19 2:1 (1:1)
Голы: Ярмолюк 36, Лосенко 75 - Никки 21
Популярное сейчас
- Минай возглавил бывший тренер Мариуполя и молодежки донецкого Шахтера
- Без Пихаленка. Сборная Украины объявила заявку на матч против Финляндии
- Финляндия - Украина. Где когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча сборных
- Сборная Украины U-18 отменила свой сбор. Несколько игроков сдали положительные тесты на Covid-19
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца