Стала известна заявка сборной Украины U-17 на матчи отбора Евро-2022

Юношеская сборная Украины (футболисты старше 2005 года рождения) начинает подготовку к квалификационному раунду чемпионата Европы, который для сине-желтых пройдет в Португалии.

В Фару и Албуфейре подопечные Олега Кузнецова сыграют с хозяевами турнира, а также с командами Уэльса и Казахстана. На этот сбор наставник сине-желтых пригласил 22 футболиста.

Состав Юношеской сборной Украины U-17

Вратари: Давид Фесюк ("Гайдук", Хорватия), Владислав Кравец ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Данил Белоконь, Егор Сизонюк, Алексей Гусев, Назар Балаба (все - "Динамо" Киев), Николай Огарков, Марьян Бац (оба - "Шахтер" Донецк), Степан Лысенко (ДВУФК "Днепр" Днепр), Илья Шатов (ДАФ Днепр).

Полузащитники: Дмитрий Кремчанин, Назар Янчишин, Андрей Маткевич, Евгений Микитюк, Максим Василец (все - "Динамо" Киев), Евгений Янович, Максим Деркач, Егор Князев (все - "Шахтер" Донецк), Виктор Белоконь (ДВУФК "Днепр" Днепр) ).

Нападающие: Никита Дзень ("Динамо" Киев), Александр Якименко ("Шахтер" Донецк), Сергей Панченко ("Рух" Львов).

Квалификационный раунд Евро-2022 (U-17)

Группа 11

10.11.2021

Уэльс - Украина (19.00)

Португалия - Казахстан (19.00)

13.11.2021

Украина - Казахстан (19.00)

Португалия - Уэльс (19.00)

16.11.2021

Казахстан - Уэльс (17.00)

Украина — Португалия (17.00)

Время начала матчей – киевское.

В элитный раунд квалификации выйдут по две сильнейшие сборные из каждой группы, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места, по результатам встреч с первыми и вторыми сборными своей четверки.

Сборная Израиля на правах хозяина Евро-2021/2022 получила автоматический пропуск в финальную стадию турнира, которая пройдет в мае 2022 года. Сборные Нидерландов и Испании получили прямые пропуски в элит-раунд квалификации, который состоится весной 2022 года.