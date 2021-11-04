Стала известна заявка сборной Украины U-17 на матчи отбора Евро-2022
В списке наставника 22 футболиста
Фото: УАФ / Автор - Владимир Раснер
Юношеская сборная Украины (футболисты старше 2005 года рождения) начинает подготовку к квалификационному раунду чемпионата Европы, который для сине-желтых пройдет в Португалии.
В Фару и Албуфейре подопечные Олега Кузнецова сыграют с хозяевами турнира, а также с командами Уэльса и Казахстана. На этот сбор наставник сине-желтых пригласил 22 футболиста.
Состав Юношеской сборной Украины U-17
Вратари: Давид Фесюк ("Гайдук", Хорватия), Владислав Кравец ("Шахтер" Донецк).
Защитники: Данил Белоконь, Егор Сизонюк, Алексей Гусев, Назар Балаба (все - "Динамо" Киев), Николай Огарков, Марьян Бац (оба - "Шахтер" Донецк), Степан Лысенко (ДВУФК "Днепр" Днепр), Илья Шатов (ДАФ Днепр).
Полузащитники: Дмитрий Кремчанин, Назар Янчишин, Андрей Маткевич, Евгений Микитюк, Максим Василец (все - "Динамо" Киев), Евгений Янович, Максим Деркач, Егор Князев (все - "Шахтер" Донецк), Виктор Белоконь (ДВУФК "Днепр" Днепр) ).
Нападающие: Никита Дзень ("Динамо" Киев), Александр Якименко ("Шахтер" Донецк), Сергей Панченко ("Рух" Львов).
Квалификационный раунд Евро-2022 (U-17)
Группа 11
10.11.2021
Уэльс - Украина (19.00)
Португалия - Казахстан (19.00)
13.11.2021
Украина - Казахстан (19.00)
Португалия - Уэльс (19.00)
16.11.2021
Казахстан - Уэльс (17.00)
Украина — Португалия (17.00)
Время начала матчей – киевское.
В элитный раунд квалификации выйдут по две сильнейшие сборные из каждой группы, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места, по результатам встреч с первыми и вторыми сборными своей четверки.
Сборная Израиля на правах хозяина Евро-2021/2022 получила автоматический пропуск в финальную стадию турнира, которая пройдет в мае 2022 года. Сборные Нидерландов и Испании получили прямые пропуски в элит-раунд квалификации, который состоится весной 2022 года.
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