Кузнецов: Можно сказать, что большинство игроков сборной U-17 представляют Динамо и Шахтер ради лучшей сыгранности

Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Олег Кузнецов ожиданиями от предстоящих матчей квалификационного раунда Евро-2022.

Сборная Украины 10-го ноября сыграет с Уэльсом, 13-го – с Казахстаном, а 16-го – с Португалией.

— Олег Владимирович, как работалось перед вылетом?

– Все прошло хорошо. В воскресенье футболисты сдали тесты на коронавирус, результаты отрицательные. Единственная щекотливая ситуация заключалась в том, что нужно было отсеять двух игроков, поскольку в заявке должно быть 20 фамилий. В итоге дома остаются защитник "Динамо" Данил Билоконь и нападающий "Шахтера" Александр Якименко.

— Подавляющее большинство игроков представляют "Динамо" и "Шахтер". Это было сделано ради лучшей сыгранности коллектива?

– Можно сказать и так. Хотя есть ребята и из других команд.

— В списке есть вратарь "Хайдука" Давид Фесюк…

– Да. Этот голкипер родом из Западной Украины. Его родители живут в Словакии, а сам он выступает в Хорватии. Наш тренер вратарей Сергей Краковский сказал, что у футболиста есть потенциал. Посмотрим, скорее всего, начнет турнир Владислав Кравец, а Фесюк выйдет на второй матч…

— Что скажете о соперниках сборной Украины?

— Конечно, на бумаге особняком стоит команда Португалии, хозяин соревнований. Неплохо работают с молодежью в Казахстане, не говоря уже об Уэльсе. Думаю, решающими для нас станут два первых поединка — против валлийцев и казахстанцев.

— Каковы планы вашей команды к старту квалификационного раунда?

— В понедельник по прибытии на место команда пообедает, отдохнет, а потом мы проведем тренировку. 9-го состоится предигровое занятие. Единственный минус – в том, что португальцы звонили и говорили, что нет тренировочных полей с искусственным освещением. Так что будем решать этот вопрос на месте.