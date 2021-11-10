Украина U-17 начала отбор элит-раунда Евро-2022 с поражения Уэльсу

Юношеская сборная Украины (U-17) стартовала в матче квалификационного раунда Евро-2022 (U-17) матчем с Уэльсом.

Первый тайм украинцы откровенно провали – не нанесли ни одного удара в створ, а валлийцы, хоть тоже не блистали, на 44-й минуте свой гол забили.

После перерыва украинцы активизировались и пошли отыгрываться, создали пару интересных подходов, однако пропустили второй гол.

На 76-й минуте один гол наша команда все-таки отыграла, но в концовке получила третий в контратаке.

Теперь подопечным Олега Кузнецова нужно побеждать Казахстан (13 ноября) и Португалию (16 ноября), в противном случае путевка в элит-раунд может оказаться под большим вопросом.

Уэльс (U-17) - Украина (U-17) 3:1

Голы: Харрис (44), Робертс (57), Флемминг (83) - Балаба (76).

Украина (U-17): Кравец, Гусев, Сизонюк (Лысенко, 90), Балаба (Бац, 90), Огарков, Янович, Янчишин, Кремчанин, Князев (Маткевич, 46), Деркач (Микитюк, 63), Дзень.