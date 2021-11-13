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Украина U-17 одержала первую победу в отборе на Евро

Юношеские сборные Украины
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Наши парни разгромили казахов

Украина U-17 одержала первую победу в отборе на Евро

УАФ

Новина українською

В матче 2-го раунда группового этапа отбора на Евро-2020 среди команд U-17 сборная Украины разгромила сверстников из Казахстана.

Наши парни забили три мяча и оставили свои ворота "сухими".

После этого поединка украинские юноши имеют в своем активе 3 очка и занимают 3-е место в группе. На первом месте расположилась Португалия с двумя победами, а на втором Уэльс с 3 баллами.

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В статье: Казахстан Украина U-17
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