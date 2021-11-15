Юрист: Получение гражданства РФ не даст Мампасси возможность выступать за сборную России

Спортивный юрист, руководитель "ISKOR Sport Lawyers Agency" Илья Скоропашкин заявил о том, что на данный момент нет юридических аргументов для смены футбольного гражданства игрока " Шахтера " Марка Мампасси.

"Формальное получение футболистом паспорта другой страны не предоставляет ему возможность автоматически выступать за национальную сборную этой страны. Кроме того, вопросами смены футбольного гражданства занимается специальный орган ФИФА – Футбольный Трибунал.

В 2020 году ФИФА изменила правила перехода футболистов из одной национальной ассоциации в другую с целью защитить молодых футболистов, которые уже дебютировали за сборные.

Ранее футболист, сыгравший в официальном матче за национальную команду, не мог больше выступать за другую страну. ФИФА смягчила это правило. Теперь, чтобы выступать за другую сборную футболисту необходимо соответствовать следующим критериям: на момент последней игры за первую сборную футболист должен быть не старше 21 года; общее количество матчей, в которых принимал участие футболист за первую сборную (включая товарищеские), не должно превышать трех; футболист ни разу не вызывался на финальный турнир чемпионата мира или континентального первенства. С момента последнего матча за первую сборную прошло более трех лет; на момент своего первого матча за сборную первой страны футболист уже должен иметь гражданство страны, за которую собирается выступать, либо футболист (ранее уже выступавший за сборные своей страны) должен соответствовать, как минимум, одному из следующих условий: он родился на территории соответствующей ассоциации; его биологический родственник первой линии родился на территории соответствующей ассоциации; он проживал на территории соответствующей ассоциации не менее 5 лет.

Термин "проживал на территории соответствующей ассоциации" также имеет уточнение, согласно которому к "проживанию" приравнивается физическое присутствие на территории ассоциации не менее 183 дней в течение 12-месячного периода, чтобы считалось, что игрок проживал на территории этой ассоциации в течение этого года.

Так сможет ли 18-летний украинец Марк Мампаси, который уже выступал за различные сборные команды Украины, играть за национальную сборную другой страны?

Думаю, с учетом имеющейся на данный момент информации из открытых источников, Марк Мампасси сможет получить футбольное гражданство только той страны, к которой имеют отношение его предки. Либо, после своего пятилетнего проживания в любой третьей стране, которая выдаст ему гражданство", — отметил Илья Скоропашкин.