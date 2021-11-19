Кузнецов: Даже после поражения от Уэльса все было в наших руках
Наставник сборной U-17 подвел итоги выступления команды в отборе на Евро-2022
Фото: пресс-служба УАФ
Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Олег Кузнецов подвел итоги выступления команды в квалификационном раунде чемпионата Европы - 2022.
– Олег Владимирович, честно, мало кто ожидал, что вашим подопечным удастся выиграть в Португалии. В чем залог успеха?
– Если бы мы не верили, можно было бы и на поле не выходить. Мы разобрали игру португальцев, внесли изменения в свой состав, а игрокам сказали, мол, если хотите попасть в элит-раунд, необходимо побеждать, иначе два года выпадут. Провели индивидуальные разговоры, и я увидел по глазам ребят, что они хотят победить. С ошибками, как без них, но команда выполнила установку на игру.
– Также мало кто ожидал, что мы проиграем Уэльсу. Сильная сборная?
– Не сильнее нашей. Конечно, досадно было проигрывать стартовый матч. Просто команда попала под акклиматизацию. Мы прилетели в Португалию 8 числа, там было почти 25 градусов тепла. И как раз на следующий день была игра, вот ребята немного поплыли. Плюс индивидуальные ошибки.
После поединка с британцами все по-прежнему было в наших руках. Два матча выиграли и добились своего. Также Казахстан показал себя с хорошей стороны, он отобрал очки у Уэльса. А во встрече с нами казахстанцам карты спутали два удаления.
– Ваши подопечные больше половины голов забили после перерыва. Физически команда выглядела хорошо?
– Мы понимали, что конец первой части сезона, поэтому тренировочный процесс строили больше на эмоциональных занятиях, поддерживающих тонус. Я остался доволен состоянием ребят, разве что только после 70-й минуты матча с португальцами было видно, что многие наши футболисты умоляюще смотрят на скамью запасных с надеждой, что их поменяют. Но ничего, выдержали. Молодцы.
– Самым результативным игроком сборной Украины стал полузащитник "Динамо" Дмитрий Кремчанин. Он лидер сборной?
– Скорее, один из лидеров. Он и в клубе немало забивает и отдает голевые передачи, и в сборной демонстрирует результативный футбол. Его игра ни для кого не стала откровением.
– Элит-раунд Евро-2022 (U-17) состоится в марте. До этих стартов ваша команда будет собираться?
– Все пока на стадии утверждения. Есть вариант проведения недельного сбора в Турции в конце января, чтобы сыграть пару спаррингов. Там в это время будет несколько сборных нашего возраста, – сказал Кузнецов.
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