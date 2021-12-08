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Сборная Украины U-17 узнала соперников по элит-раунду отбора Евро-2022

Юношеские сборные Украины
(2 голосов)

Италия, Косово и Польша

Сборная Украины U-17 узнала соперников по элит-раунду отбора Евро-2022

uefa.com

Новина українською

Сборная Украины U-17 получила соперников по элит-раунду отбора чемпионата Европы 2022.

Во время процедуры жеребьевки в штаб-квартире УЕФА было сформировано восемь отборочных групп по четыре команды.

Сборной Украины в соперники достались Италия, Косово и Польша.

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Напомним, что в финальный турнир, который будет проходить в мае 2022 года в Израиле, выйдут восемь победителей групп и семь обладателей вторых мест с лучшими результатами в матчах против первой и третьей команд своей группы. Сборная Израиля получила прямой пропуск в финальную стадию Евро-2022 (U-17) на правах хозяина турнира.

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В статье: Украина U-17
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Источник:
УАФ

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