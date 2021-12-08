Сборная Украины U-17 узнала соперников по элит-раунду отбора Евро-2022

Сборная Украины U-17 получила соперников по элит-раунду отбора чемпионата Европы 2022.

Во время процедуры жеребьевки в штаб-квартире УЕФА было сформировано восемь отборочных групп по четыре команды.

Сборной Украины в соперники достались Италия, Косово и Польша.

Напомним, что в финальный турнир, который будет проходить в мае 2022 года в Израиле, выйдут восемь победителей групп и семь обладателей вторых мест с лучшими результатами в матчах против первой и третьей команд своей группы. Сборная Израиля получила прямой пропуск в финальную стадию Евро-2022 (U-17) на правах хозяина турнира.