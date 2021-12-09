Нагорняк: Украине не будет легко в квалификации Евро-2023
Юноши "сине-желтых" сыграют со Швецией, Кипром и Косово
Фото: пресс-служба УАФ
Главный тренер юношеской сборной Украины U-18 (футболисты не старше 2004 года рождения) Сергей Нагорняк прокомментировал результаты жеребьевки квалификационного раунда Евро-2023 (U-19).
Украинская команда находилась в корзине А и попала в группу 3, где встретится со Швецией, Кипром и Косово. Мини-турнир будет проходить с 17 по 23 ноября 2022 года в Швеции.
— Сергей Николаевич, приятно, когда наши юношеские сборные находятся среди европейских авторитетов?
— Конечно. Когда ты находишься в первой корзине, то с большой вероятностью избегаешь встреч с топ-сборными Европы. Хотя во второй корзине и была сборная Бельгии.
— Как вы охарактеризуете наших соперников?
— Понятно, что мы их только получили, так что могу только сказать, что шведы — это типичная скандинавская сборная, исповедующая силовой футбол, Кипр мы обыгрывали на международном турнире в Армении, но это было два года назад. А вот о Косово я пока мало что знаю. Время есть, будем учить оппонентов.
– На бумаге Украина и Швеция – фавориты квартета?
– Да. Но опять же это на бумаге. Уверен, что ни в одном из поединков легко не будет.
— Квалификационный раунд будет проходить в период с 17 по 23 ноября следующего года, а когда состоится ближайший сбор вашей команды?
— Предварительно планируется с 30 мая по 14 июня 2022-го, - сказал Нагорняк.
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