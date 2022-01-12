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Традиционный мемориал Виктора Банникова запланирован на 23-27 августа

Юношеские сборные Украины
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Всего на турнире сыграют восемь сборных

Традиционный мемориал Виктора Банникова запланирован на 23-27 августа

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

18-й по счету турнир памяти Виктора Банникова запланирован на 23-27 августа 2022 года, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

В турнире сыграет сборная U-16, которая к тому моменту будет U-17(футболисты не старше 2006 года рождения). Для украинской команды этот турнир станет одним из этапов подготовки к квалификационному раунду Евро-2023, который в октябре пройдет в Боснии и Герцеговине.

Всего на Мемориале Банникова примут участие восемь сборных, но список всех участников будет оглашен позже.

Напомним, в августе прошлого года сборная Украины U-17 проиграла сверстникам из Турции (1:1, 3:5 по пенальти) в финальном матче турнира.

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В статье: Украина U-17
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Источник:
УАФ

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