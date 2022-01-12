Традиционный мемориал Виктора Банникова запланирован на 23-27 августа
Всего на турнире сыграют восемь сборных
Фото Павла Кубанова - УАФ
18-й по счету турнир памяти Виктора Банникова запланирован на 23-27 августа 2022 года, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
В турнире сыграет сборная U-16, которая к тому моменту будет U-17(футболисты не старше 2006 года рождения). Для украинской команды этот турнир станет одним из этапов подготовки к квалификационному раунду Евро-2023, который в октябре пройдет в Боснии и Герцеговине.
Всего на Мемориале Банникова примут участие восемь сборных, но список всех участников будет оглашен позже.
Напомним, в августе прошлого года сборная Украины U-17 проиграла сверстникам из Турции (1:1, 3:5 по пенальти) в финальном матче турнира.
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