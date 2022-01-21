Сборная Украины U-19 сыграет матчи элит-раунда Евро-2022 в Нидерландах в конце марта
Для выхода в финальный турнир нужно занять первое место в группе
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Сборная Украины U-19, преодолев сито квалификации прошлой осенью, выступит в элит-раунде Евро-2022.
Сине-желтые попали в группу 6, где встретятся с командами Нидерландов, Норвегии и Сербии.
Как сообщает официальный сайт УАФ, мини-турнир будет проходить с 23 по 29 марта в Нидерландах.
В финальный турнир выйдут победители семи квартетов. Сборная Словакии получила прямой пропуск в финальную стадию на правах хозяина турнира.
Финальная часть Евро состоится с 18 июня по 1 июля.
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Источник:УАФ
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