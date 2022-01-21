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Сборная Украины U-19 сыграет матчи элит-раунда Евро-2022 в Нидерландах в конце марта

Юношеские сборные Украины
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Для выхода в финальный турнир нужно занять первое место в группе

Сборная Украины U-19 сыграет матчи элит-раунда Евро-2022 в Нидерландах в конце марта

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Сборная Украины U-19, преодолев сито квалификации прошлой осенью, выступит в элит-раунде Евро-2022.

Сине-желтые попали в группу 6, где встретятся с командами Нидерландов, Норвегии и Сербии.

Как сообщает официальный сайт УАФ, мини-турнир будет проходить с 23 по 29 марта в Нидерландах.

В финальный турнир выйдут победители семи квартетов. Сборная Словакии получила прямой пропуск в финальную стадию на правах хозяина турнира.

Финальная часть Евро состоится с 18 июня по 1 июля.

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В статье: Украина U-19
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Источник:
УАФ

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