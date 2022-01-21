Сборная Украины U-19 сыграет матчи элит-раунда Евро-2022 в Нидерландах в конце марта

Сборная Украины U-19, преодолев сито квалификации прошлой осенью, выступит в элит-раунде Евро-2022.

Сине-желтые попали в группу 6, где встретятся с командами Нидерландов, Норвегии и Сербии.

Как сообщает официальный сайт УАФ, мини-турнир будет проходить с 23 по 29 марта в Нидерландах.

В финальный турнир выйдут победители семи квартетов. Сборная Словакии получила прямой пропуск в финальную стадию на правах хозяина турнира.

Финальная часть Евро состоится с 18 июня по 1 июля.