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Опубликованы новые даты матчей сборной Украины U-19 в отборе к ЕВРО-22

Юношеские сборные Украины
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Наша сборная в группе с Нидерландами, Норвегией и Сербией

Опубликованы новые даты матчей сборной Украины U-19 в отборе к ЕВРО-22

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

УЕФА опубликовала новое расписание матчей сборной Украины U-19 в элит-раунде отбора на ЕВРО-2022. С Украиной сыграют сборные Нидерландов, Норвегии и Сербии.

Основной турнир пройдет с 18 июня до 1 июля. Пять сильнейших сборных автоматически попадут на Чемпионат Мира U-20 в Индонезии в 2023 году.

Расписание игр сборной Украины (время киевское):

01.06.2022

17.00. Норвегия — Украина

04.06.2022

13.00. Украина — Сербия

07.06.2022

20.00. Украина — Нидерланды

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В статье: Юношеская сборная Украины (U-19) молодежный чемпионат мира
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