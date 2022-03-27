Опубликованы новые даты матчей сборной Украины U-19 в отборе к ЕВРО-22

УЕФА опубликовала новое расписание матчей сборной Украины U-19 в элит-раунде отбора на ЕВРО-2022. С Украиной сыграют сборные Нидерландов, Норвегии и Сербии.

Основной турнир пройдет с 18 июня до 1 июля. Пять сильнейших сборных автоматически попадут на Чемпионат Мира U-20 в Индонезии в 2023 году.

Расписание игр сборной Украины (время киевское):

01.06.2022

17.00. Норвегия — Украина

04.06.2022

13.00. Украина — Сербия

07.06.2022

20.00. Украина — Нидерланды