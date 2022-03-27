Опубликованы новые даты матчей сборной Украины U-19 в отборе к ЕВРО-22
Наша сборная в группе с Нидерландами, Норвегией и Сербией
Фото: УАФ
УЕФА опубликовала новое расписание матчей сборной Украины U-19 в элит-раунде отбора на ЕВРО-2022. С Украиной сыграют сборные Нидерландов, Норвегии и Сербии.
Основной турнир пройдет с 18 июня до 1 июля. Пять сильнейших сборных автоматически попадут на Чемпионат Мира U-20 в Индонезии в 2023 году.
Расписание игр сборной Украины (время киевское):
01.06.2022
17.00. Норвегия — Украина
04.06.2022
13.00. Украина — Сербия
07.06.2022
20.00. Украина — Нидерланды
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