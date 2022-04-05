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Тренер юношеской сборной Украины участвовал в обороне Киева

Юношеские сборные Украины
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Специалист был в составе добровольческого батальона

Тренер юношеской сборной Украины участвовал в обороне Киева

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

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Главный тренер сборной Украины U-19 Владимир Езерский не стал раскрывать свой вклад в борьбу Украины с российскими захватчиками. Фотографию 45-летнего наставника в военной амуниции опубликовал на своей странице журналист и аналитик Евгений Гресь.

"Главный тренер юношеской сборной Украины (U-19) Владимир Езерский больше месяца держал оборону Киева в составе одного из добровольческих батальона", - написал Гресь.

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Тренер юношеской сборной Украины участвовал в обороне Киева - изображение 1

Скриншот: instagram.com/gres.evgenii

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В статье: Владимир Езерский Украина U-19 война с Россией
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