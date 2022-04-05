Тренер юношеской сборной Украины участвовал в обороне Киева
Специалист был в составе добровольческого батальона
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Главный тренер сборной Украины U-19 Владимир Езерский не стал раскрывать свой вклад в борьбу Украины с российскими захватчиками. Фотографию 45-летнего наставника в военной амуниции опубликовал на своей странице журналист и аналитик Евгений Гресь.
"Главный тренер юношеской сборной Украины (U-19) Владимир Езерский больше месяца держал оборону Киева в составе одного из добровольческих батальона", - написал Гресь.
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Скриншот: instagram.com/gres.evgenii
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